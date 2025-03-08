5 высокопоставленных западных и украинских чиновников, а также военных офицеров сообщили Time, что решение президента США Дональда Трампа заблокировать предоставление военной разведывательной информации Украине способствовало продвижению армии РФ вдоль критической части фронта. Это стало причиной гибели многих украинских защитников.

Трамп принимает решения в пользу России

Из-за этой паузы есть сотни погибших украинцев, — заявил один из украинских офицеров, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

По словам еще одного инсайдера, наибольшая проблема — это моральное состояние воинов.

Шаг президента США привел к тому, что украинские воины вынуждены воевать без лучших систем вооружения.

Все это произошло не из-за российских атак, а из-за отношения США, поскольку Дональд Трамп фактически отдал России все козыри.

Что важно понимать, больше всего это повлияло на Силы обороны Украины на российской Курщине, где Вооруженные силы пытаются удержать полосу территории, которую они захватили во время наступления прошлого августа.