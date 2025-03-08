5 високопоставлених західних та українських чиновників, а також військових офіцерів повідомили виданню Time, що рішення президента США Дональда Трампа заблокувати надання військової розвідувальної інформації Україні посприяло просуванню армії РФ вздовж критичної частини фронту. Це стало причиною загибелі багатьох українських захисників.
Головні тези:
- Жорстке проросійське рішення Трампа вплинуло на моральний стан українських воїнів.
- Вкрай складною для Сил оборони України стала ситуація на російській Курщині, де вони можуть потрапити в оточення.
Трамп ухвалює рішення на користь Росії
За словами ще одного інсайдера, наразі найбільша проблема — це моральний стан воїнів.
Крок президента США призвів до того, що українські воїни вимушені воювати без деяких із найкращих систем озброєння.
Все це сталося не через російські атаки, а через ставлення США, оскільки Дональд Трамп фактично віддав перевагу Росії на передовій.
Що важливо розуміти, найгостріше це вплинуло на Сили оборони України на російській Курщині, де Збройні сили намагаються втримати смугу території, яку вони захопили під час наступу минулого серпня.
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