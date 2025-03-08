США припиняють підтримку українських F-16, однак вихід є

Команда президента США Дональда Трампа наказала припинити життєво важливу підтримку для засобів глушіння винищувачів F-16, які є в Україні. Що важливо розуміти, це може позбавити українські ВПС найважливіших засобів повітряної протидії.

Французькі Mirage можуть захистити українське небо

Аналітик Девід Акс звертає увагу на те, що українські сили дійсно опинилися у скрутній ситуації після рішення Трампа, однак вона не безвихідна.

Експерт радить ЗСУ на даному етапі сконцентруватися на французьких винищувачах Dassault Mirage 2000.

Що важливо розуміти, Міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові засоби радіоелектронної протидії на Mirage 2000 напередодні надання їх Україні.

Цілком можливо, йшлося про аналоговий комплекс Integrated Countermeasures Suite Mark 2 або повністю цифровий Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Будь-яка з цих систем є поліпшенням порівняно зі старим комплексом і потенційною заміною для AN/ALQ-131, оскільки американські капсули відстають від російської адаптації. При цьому французи є твердими союзниками України і готові перепрограмувати системи перешкод у разі потреби. Поширити

За словами Девіда Акса, у майбутньому українські воїни могли б переоснастити свої F-16 неамериканськими засобами радіоелектронної протидії.