США припиняють підтримку українських F-16, однак вихід є
Категорія
Україна
Дата публікації

США припиняють підтримку українських F-16, однак вихід є

Французькі Mirage можуть захистити українське небо
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Джерело:  Forbes

Команда президента США Дональда Трампа наказала припинити життєво важливу підтримку для засобів глушіння винищувачів F-16, які є в Україні. Що важливо розуміти, це може позбавити українські ВПС найважливіших засобів повітряної протидії.

Головні тези:

  • Французькі Mirage можуть стати альтернативою F-16 для захисту українського неба.
  • Нові системи радіоелектронної протидії на французьких Mirage 2000 можуть значно поліпшити потенційні можливості українських ВПС в умовах сучасних бойових дій.

Французькі Mirage можуть захистити українське небо

Аналітик Девід Акс звертає увагу на те, що українські сили дійсно опинилися у скрутній ситуації після рішення Трампа, однак вона не безвихідна.

Експерт радить ЗСУ на даному етапі сконцентруватися на французьких винищувачах Dassault Mirage 2000.

Що важливо розуміти, Міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові засоби радіоелектронної протидії на Mirage 2000 напередодні надання їх Україні.

Цілком можливо, йшлося про аналоговий комплекс Integrated Countermeasures Suite Mark 2 або повністю цифровий Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Будь-яка з цих систем є поліпшенням порівняно зі старим комплексом і потенційною заміною для AN/ALQ-131, оскільки американські капсули відстають від російської адаптації. При цьому французи є твердими союзниками України і готові перепрограмувати системи перешкод у разі потреби.

За словами Девіда Акса, у майбутньому українські воїни могли б переоснастити свої F-16 неамериканськими засобами радіоелектронної протидії.

Однак, що важливо розуміти, на це знадобиться багато часу та грошей.

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