Невід'ємна частина армії. Понад 70 тисяч українок стали на захист батьківщини

8 березня — Міжнародний день боротьби за права жінок. На тлі війни, яку країна-агресорка Росія уже 11 років веде проти України, українки стали невід'ємною частиною армії та проходять службу як медики, зв'язківці, снайпери та в інших спеціальностях. Що важливо розуміти, понад 5 500 жінок сьогодні захищають батьківщину безпосередньо на передовій.
Головні тези:
- У жінок в ЗСУ є рівні права на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання.
- Окрім того, впроваджені додаткові соціальні гарантії.
- Українки в армії проявляють стійкість та професіоналізм.
Жінки в ЗСУ відіграють надважливу роль
Як повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок.
Що важливо розуміти, це на 20% більше, ніж у 2022 році.
Мельник звертає увагу на те, що держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості.
За його словами, жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання.
Попри це, законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких:
окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів,
обмеження щодо фізичних навантажень,
можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-