Невід'ємна частина армії. Понад 70 тисяч українок стали на захист батьківщини

8 березня — Міжнародний день боротьби за права жінок. На тлі війни, яку країна-агресорка Росія уже 11 років веде проти України, українки стали невід'ємною частиною армії та проходять службу як медики, зв'язківці, снайпери та в інших спеціальностях. Що важливо розуміти, понад 5 500 жінок сьогодні захищають батьківщину безпосередньо на передовій.

Жінки в ЗСУ відіграють надважливу роль

Як повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок.

Що важливо розуміти, це на 20% більше, ніж у 2022 році.

Фото: mod.gov.ua

Мельник звертає увагу на те, що держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості.

Фото: mod.gov.ua

За його словами, жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання.

Попри це, законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких:

окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

Фото: mod.gov.ua

Жінки у війську щодня демонструють стійкість та професійність. Ми маємо забезпечити для них рівні можливості та умови служби. Тому Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії. Поширити