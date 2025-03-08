Неотъемлемая часть армии. Более 70 тысяч украинок встали на защиту родины

8 марта - Международный день борьбы за права женщин. На фоне войны, которую страна-агрессорка Россия уже 11 лет ведет против Украины, украинки стали неотъемлемой частью армии и проходят службу как медики, связисты, снайперы и в других специальностях. Что важно понимать, более 5500 женщин сегодня защищают родину непосредственно на передовой.
Главные тезисы
- У женщин в ВСУ есть равные права на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.
- Кроме того, введены дополнительные социальные гарантии.
- Украинки в армии проявляют стойкость и профессионализм.
Женщины в ВСУ играют очень важную роль
Как сообщил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, по состоянию на 1 января 2025 в ВСУ служат более 70 000 женщин.
Что важно понимать, это на 20% больше, чем в 2022 году.
Мельник обращает внимание на то, что государство адаптирует политику социальной защиты, чтобы обеспечить их права и равные возможности.
По его словам, женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.
Несмотря на это, законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых:
отдельные служебные помещения для размещения при развертывании лагерей,
ограничения по физическим нагрузкам,
возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения и т.д.
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