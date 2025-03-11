Завершення війни. Путін вирішив обдурити Трампа
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Політика
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Завершення війни. Путін вирішив обдурити Трампа

Путін
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Джерело:  Bloomberg

Журналісти звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін навмисне висунув неприйнятні для Києва вимоги щодо припинення вогню, оскільки у будь-якому разі не збирається йти на жодні компроміси. Ба більше, таким чином нелегітимний глава Кремля намагається обхитрити президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Путін намагається обдурити Трампа, висуваючи неприйнятні умови припинення вогню.
  • Російський диктатор не готовий на компроміси, хоча вдає протилежне.

Путін лише імітує прагнення до миру

Експерти дійшли висновку, що останні заяви російського диктатора йдуть в розріз з тим, що наразі відбувається на фронті та за його межами.

Як відомо, протягом останніх тижнів армія РФ суттєво посилили терор проти українського народу, а також намагається захопити якомога більше нових територій.

Це також суперечить поглядам Трампа, висловленим у Білому домі в п’ятницю, коли він сказав журналістам, що вважає, що Путін хоче миру, — пише Bloomberg.

Журналісти звертають увагу на заяву спікера Кремля Дмитра Пєскова, який цинічно збрехав, що така оцінка західних чиновників позиції Росії "не відповідає дійсності".

Росія відкрита для мирних зусиль, для мирного врегулювання навколо України, і ми насправді вважаємо за краще досягати своїх цілей мирним і дипломатичним шляхом.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За словами останнього, "якщо сьогодні і завтра буде показано, що Україна готова до переговорів, то це буде інша історія".

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