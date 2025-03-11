Нові переговори України та США — з'явилася перші реакція Росії

Офіційна Москва стверджує, що команда президента США Дональда Трампа "якимось чином" проінформує Росію про підсумки американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії.

Як у Росії коментують переговори у Саудівській Аравії

З заявою з цього приводу уже виступив речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи повідомлення про можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і спецпредставника Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа.

Сьогодні будуть контакти в Джидді американсько-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас… Ми своєчасно повідомимо вам, як це буде зроблено. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Окрім того, спікер Путіна закликав росіян передчасно не радіти тому, що Трамп скорочує допомогу для України.

Багато хто зараз поспішає надягати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск вимкне свої системи зв'язку, і в нас усе вийде. Поширити

За словами Пєсков, в України є ще “дуже багато зброї”, щоб продовжувати війну та стримувати російську агресію.