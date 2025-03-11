Нові переговори України та США — з'явилася перші реакція Росії

Офіційна Москва стверджує, що команда президента США Дональда Трампа "якимось чином" проінформує Росію про підсумки американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії.
Головні тези:
- Речник Кремля коментує можливі наслідки американсько-українських переговорів.
- Пєсков закликає росіян не радіти скороченню американської допомоги для України.
Як у Росії коментують переговори у Саудівській Аравії
З заявою з цього приводу уже виступив речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи повідомлення про можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і спецпредставника Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа.
Окрім того, спікер Путіна закликав росіян передчасно не радіти тому, що Трамп скорочує допомогу для України.
За словами Пєсков, в України є ще “дуже багато зброї”, щоб продовжувати війну та стримувати російську агресію.
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