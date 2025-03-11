Розпочалися переговори України та США в Саудівській Аравії — відео
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Розпочалися переговори України та США в Саудівській Аравії — відео

МЗС України
Україна та США

11 березня об 11:00 стартували перемовини української та американської делегації в Саудівській Аравії. Під час них сторони обговорять підписання угоди про копалини та завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Глава МЗС України висловив надію на конструктивну розмову зі спільними результатами для миру та двосторонньої співпраці.
  • У складі української делегації на переговорах з США у Саудівській Аравії присутні чинні міністри та представники військових структур.

Переговори України та США в Саудівській Аравії — що відомо

Напередодні перемовини прокоментував глава МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, українська влада дуже довго та активно готувалося до важливого дипломатичного тижня, який розпочався 10 березня.

Дипломат додав, що йдеться про візит глави держави Володимира Зеленського до Саудівської Аравії і зустріч української та американської делегацій.

Очікуємо на конструктивну розмову із взаємовигідними результатами для миру та двосторонньої співпраці.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Нещодавно Володимир Зеленський розкрив склад делегації на нові переговори з США:

  • голова Офісу президента Андрій Єрмак,

  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

  • міністр оборони Рустем Умєров

  • екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Павло Паліса.

Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні й військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою, — наголосив президент України.

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