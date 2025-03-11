Трамп публічно принизив Путіна й анонсував "дуже важливі" події
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Трамп публічно принизив Путіна й анонсував "дуже важливі" події

Трамп
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Джерело:  Forbes

За словами очільника Білого дому Дональда Трампа, у російського диктатора Володимира Путіна більше не залишилося карт для перемовин щодо завершення війни. Що важливо розуміти, кілька днів тому президент США стверджував, що вони, мовляв, все-таки є.

Головні тези:

  • У Саудівській Аравії можуть відбутися важливі події під час перемовин України та США.
  • Останні заяви вказують на зміну риторики Трампа щодо Росії.

Трамп виступив з новою заявою щодо завершення війни

Американський лідер вкотре наголосив, що налаштований покласти край російсько-українській війні.

Однак неочікувано для всіх він змінив свою публічну позицію щодо Росії та диктатора Путіна, фактично принизивши країну-агресорку РФ.

Знаєте, я казав, що у них (в України, — ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити — це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, він плекає надію, що під час перемовин делегацій США та України у Саудівській Аравії вдасться досягти "хорошого результату".

Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі події можуть статися цього тижня.

На переконання Трампа, команда українського лідера Володимира Зеленського підпише із США угоду про копалини.

Американський лідер також підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість зняття паузи у наданні Україні розвідувальних даних.

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