Трамп публічно принизив Путіна й анонсував "дуже важливі" події

За словами очільника Білого дому Дональда Трампа, у російського диктатора Володимира Путіна більше не залишилося карт для перемовин щодо завершення війни. Що важливо розуміти, кілька днів тому президент США стверджував, що вони, мовляв, все-таки є.
Головні тези:
- У Саудівській Аравії можуть відбутися важливі події під час перемовин України та США.
- Останні заяви вказують на зміну риторики Трампа щодо Росії.
Трамп виступив з новою заявою щодо завершення війни
Американський лідер вкотре наголосив, що налаштований покласти край російсько-українській війні.
Однак неочікувано для всіх він змінив свою публічну позицію щодо Росії та диктатора Путіна, фактично принизивши країну-агресорку РФ.
За словами очільника Білого дому, він плекає надію, що під час перемовин делегацій США та України у Саудівській Аравії вдасться досягти "хорошого результату".
На переконання Трампа, команда українського лідера Володимира Зеленського підпише із США угоду про копалини.
Американський лідер також підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість зняття паузи у наданні Україні розвідувальних даних.
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