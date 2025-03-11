Трамп публічно принизив Путіна й анонсував "дуже важливі" події

За словами очільника Білого дому Дональда Трампа, у російського диктатора Володимира Путіна більше не залишилося карт для перемовин щодо завершення війни. Що важливо розуміти, кілька днів тому президент США стверджував, що вони, мовляв, все-таки є.

Трамп виступив з новою заявою щодо завершення війни

Американський лідер вкотре наголосив, що налаштований покласти край російсько-українській війні.

Однак неочікувано для всіх він змінив свою публічну позицію щодо Росії та диктатора Путіна, фактично принизивши країну-агресорку РФ.

Знаєте, я казав, що у них (в України, — ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити — це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, він плекає надію, що під час перемовин делегацій США та України у Саудівській Аравії вдасться досягти "хорошого результату".

Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі події можуть статися цього тижня. Поширити

На переконання Трампа, команда українського лідера Володимира Зеленського підпише із США угоду про копалини.