США схиляють Україну до територіальних поступок Росії

Очільник Держдепу США Марко Рубіо стверджує, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме від України територіальних поступок, а від Росії — складних рішень, однак не уточнив, про що конкретно йдеться.
Головні тези:
- Шеф американської дипломатії досі не розкриває деталей можливого мирного договору.
- Команда Трампа не вірить, що війна може завершитися перемогою котроїсь з країн на полі бою.
Команда Трампа не вірить у можливість повної деокупації України
За словами шефа американської дипломатії, Київ та Москва повинні бути готові до складних рішень задля завершення війни.
З такою заявою Марко Рубіо виступив під час польоту до Саудівської Аравії, де у нього заплановані перемовини з українською делегацією.
Попри це, американський дипломат не захотів розкривати деталі потенційного мирного договору. Він продовжує запевняти, що на полі бою жодна з країн перемогти не зможе.
За словами Рубіо, армія РФ не має сил, щоб завоювати всю Україну, а ЗСУ нібито не вдасться звільнити всю окуповану ворогом територію у найближчі кілька років.
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