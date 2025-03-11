США схиляють Україну до територіальних поступок Росії
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Політика
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США схиляють Україну до територіальних поступок Росії

Рубіо
Джерело:  The New York Times

Очільник Держдепу США Марко Рубіо стверджує, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме від України територіальних поступок, а від Росії — складних рішень, однак не уточнив, про що конкретно йдеться.

Головні тези:

  • Шеф американської дипломатії досі не розкриває деталей можливого мирного договору.
  • Команда Трампа не вірить, що війна може завершитися перемогою котроїсь з країн на полі бою.

Команда Трампа не вірить у можливість повної деокупації України

За словами шефа американської дипломатії, Київ та Москва повинні бути готові до складних рішень задля завершення війни.

З такою заявою Марко Рубіо виступив під час польоту до Саудівської Аравії, де у нього заплановані перемовини з українською делегацією.

Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси — це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому "конфлікту" або принаймні призупинити його в якийсь спосіб.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Попри це, американський дипломат не захотів розкривати деталі потенційного мирного договору. Він продовжує запевняти, що на полі бою жодна з країн перемогти не зможе.

За словами Рубіо, армія РФ не має сил, щоб завоювати всю Україну, а ЗСУ нібито не вдасться звільнити всю окуповану ворогом територію у найближчі кілька років.

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