США схиляють Україну до територіальних поступок Росії

Очільник Держдепу США Марко Рубіо стверджує, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме від України територіальних поступок, а від Росії — складних рішень, однак не уточнив, про що конкретно йдеться.

Команда Трампа не вірить у можливість повної деокупації України

За словами шефа американської дипломатії, Київ та Москва повинні бути готові до складних рішень задля завершення війни.

З такою заявою Марко Рубіо виступив під час польоту до Саудівської Аравії, де у нього заплановані перемовини з українською делегацією.

Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси — це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому "конфлікту" або принаймні призупинити його в якийсь спосіб. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Попри це, американський дипломат не захотів розкривати деталі потенційного мирного договору. Він продовжує запевняти, що на полі бою жодна з країн перемогти не зможе.

За словами Рубіо, армія РФ не має сил, щоб завоювати всю Україну, а ЗСУ нібито не вдасться звільнити всю окуповану ворогом територію у найближчі кілька років.