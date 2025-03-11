Сили ППО України знищили російську балістичну ракету Іскандер-М
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО України знищили російську балістичну ракету Іскандер-М

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі 11 березня країна-агресорка Росія здійснила нову масштабну атаку на Україну, під час якої сили ППО відпрацювали вкрай успішно: збили балістичну ракету Іскандер-М та 79 ударних дронів.

Головні тези:

  • Повітряну атаку Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
  • Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Атака РФ на Україну 11 березня — перші подробиці

Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 19:00 10 березня.

Цього разу противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога — РФ та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожий цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

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