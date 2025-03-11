Сили ППО України знищили російську балістичну ракету Іскандер-М

Уночі 11 березня країна-агресорка Росія здійснила нову масштабну атаку на Україну, під час якої сили ППО відпрацювали вкрай успішно: збили балістичну ракету Іскандер-М та 79 ударних дронів.
Головні тези:
- Повітряну атаку Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.
Атака РФ на Україну 11 березня — перші подробиці
Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 19:00 10 березня.
Цього разу противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога — РФ та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожий цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.
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