Силы ПВО Украины уничтожили российскую баллистическую ракету Искандер-М

Ночью 11 марта страна-агрессорка Россия совершила новую масштабную атаку на Украину, во время которой силы ПВО отработали очень успешно: сбили баллистическую ракету Искандер-М и 79 ударных дронов.
Главные тезисы
- Воздушную атаку России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.
Атака РФ на Украину 11 марта — первые подробности
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 19:00 10 марта.
На этот раз противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога — РФ и 126 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 35 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.
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