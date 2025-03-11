Силы ПВО Украины уничтожили российскую баллистическую ракету Искандер-М
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО Украины уничтожили российскую баллистическую ракету Искандер-М

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 11 марта страна-агрессорка Россия совершила новую масштабную атаку на Украину, во время которой силы ПВО отработали очень успешно: сбили баллистическую ракету Искандер-М и 79 ударных дронов.

Главные тезисы

  • Воздушную атаку России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
  • В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

Атака РФ на Украину 11 марта — первые подробности

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 19:00 10 марта.

На этот раз противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога — РФ и 126 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение баллистической ракеты Искандер-М и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 35 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

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