Сотни дронов сразу атаковали разные регионы России — видео

Ночью 11 марта на территории страны-агрессорки России снова гремела мощная "бавовна". Власти РФ утверждают, что Украина совершила массированную атаку с привлечением сотен ударных дронов. Взрывы раздавались в разных областях России.
Главные тезисы
- Власти РФ признали факт атаки и утверждают, что их ПВО сбила 337 дронов.
- Под удары попали десять регионов России, среди которых Московская область, Курская, Брянская, Белгородская и другие.
Атака дронов на Россию 11 марта — что известно
С официальным заявлением на этот счет уже выступили представители Министерства обороны РФ.
Они заявили, что ночью 11 марта страну-агрессорку якобы атаковали сотни украинских беспилотников.
Более того, в оборонном ведомстве уверяют, что 337 из них якобы удалось сбить.
В Домодедово Московской области после атаки БПЛА загорелась парковка "Мираторга".
Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область остановлено.
Что важно понимать, АПХ "Мираторг" — один из лидеров по производству мясной продукции России.
Под мощные удары украинских сил на этот раз попали 10 регионов России.
Минобороны РФ утверждает, что:
91 БПЛА якобы сбили над Московской областью,
126 — над Курской,
38 — над Брянской,
25 — над Белгородской,
22 — над Рязанской,
10 — над Калужской,
по 8 — над Липецкой и Орловской,
6 — над Воронежской
3 — над Нижегородской областью РФ.
Что важно понимать, власти РФ скрывают данные об успешных ударах Украины по российским объектам и о том, сколько дронов ПВО уничтожить не смогла.
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