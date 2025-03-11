Сотни дронов сразу атаковали разные регионы России — видео

Ночью 11 марта на территории страны-агрессорки России снова гремела мощная "бавовна". Власти РФ утверждают, что Украина совершила массированную атаку с привлечением сотен ударных дронов. Взрывы раздавались в разных областях России.

Атака дронов на Россию 11 марта — что известно

С официальным заявлением на этот счет уже выступили представители Министерства обороны РФ.

Они заявили, что ночью 11 марта страну-агрессорку якобы атаковали сотни украинских беспилотников.

Более того, в оборонном ведомстве уверяют, что 337 из них якобы удалось сбить.

В Домодедово Московской области после атаки БПЛА загорелась парковка "Мираторга".

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область остановлено.

Что важно понимать, АПХ "Мираторг" — один из лидеров по производству мясной продукции России.

Под мощные удары украинских сил на этот раз попали 10 регионов России.

Минобороны РФ утверждает, что:

91 БПЛА якобы сбили над Московской областью,

126 — над Курской,

38 — над Брянской,

25 — над Белгородской,

22 — над Рязанской,

10 — над Калужской,

по 8 — над Липецкой и Орловской,

6 — над Воронежской

3 — над Нижегородской областью РФ.

Что важно понимать, власти РФ скрывают данные об успешных ударах Украины по российским объектам и о том, сколько дронов ПВО уничтожить не смогла.