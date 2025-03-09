Бог любит троицу. Украина готовит новый "подарок" для Путина

По словам командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы, в настоящее время продолжаются "активные обсуждения" третьей атаки на Крымский мост. Он также подчеркнул, что настроен оптимистично по поводу возможности его окончательного уничтожения.

Крымский мост снова в зоне риска

Неижпапа напомнил, что два предыдущих мощных удара со стороны Украины повредили автомобильные и железнодорожные конструкции.

Именно поэтому солдаты РФ больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.

Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу". Алексей Неижпапа Командующий Военно-морскими силами ВСУ

По его словам, война против страны-агрессорки РФ уже превратилась в технологическую гонку, в которой одну из главных ролей играют именно дроны.

Алексей Неижпапа не скрывает, что России удалось создать действительно "достаточно эффективные" методы противодействия рейдам морских беспилотников.

Однако украинских специалистов это не остановило — они превратили беспилотники в быстроходные ударные платформы.

Как известно, инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.