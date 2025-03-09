Бог любит троицу. Украина готовит новый "подарок" для Путина

По словам командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы, в настоящее время продолжаются "активные обсуждения" третьей атаки на Крымский мост. Он также подчеркнул, что настроен оптимистично по поводу возможности его окончательного уничтожения.
Главные тезисы
- Россия знает, что Украина готовится к новой атаке на Крымский мост.
- В войне против России одну из главных ролей играют беспилотники, которые украинские специалисты успешно оптимизировали для ударных операций.
Крымский мост снова в зоне риска
Неижпапа напомнил, что два предыдущих мощных удара со стороны Украины повредили автомобильные и железнодорожные конструкции.
Именно поэтому солдаты РФ больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.
По его словам, война против страны-агрессорки РФ уже превратилась в технологическую гонку, в которой одну из главных ролей играют именно дроны.
Алексей Неижпапа не скрывает, что России удалось создать действительно "достаточно эффективные" методы противодействия рейдам морских беспилотников.
Однако украинских специалистов это не остановило — они превратили беспилотники в быстроходные ударные платформы.
Как известно, инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.
Что важно понимать, Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, впоследствии незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост — это две переправы (автомобильная и железнодорожная), соединяющие Крым с Россией.
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