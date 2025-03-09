Бог любит троицу. Украина готовит новый "подарок" для Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Бог любит троицу. Украина готовит новый "подарок" для Путина

Крымский мост снова в зоне риска
Читати українською
Источник:  Observer

По словам командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы, в настоящее время продолжаются "активные обсуждения" третьей атаки на Крымский мост. Он также подчеркнул, что настроен оптимистично по поводу возможности его окончательного уничтожения.

Главные тезисы

  • Россия знает, что Украина готовится к новой атаке на Крымский мост.
  • В войне против России одну из главных ролей играют беспилотники, которые украинские специалисты успешно оптимизировали для ударных операций.

Крымский мост снова в зоне риска

Неижпапа напомнил, что два предыдущих мощных удара со стороны Украины повредили автомобильные и железнодорожные конструкции.

Именно поэтому солдаты РФ больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.

Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу".

Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа

Командующий Военно-морскими силами ВСУ

По его словам, война против страны-агрессорки РФ уже превратилась в технологическую гонку, в которой одну из главных ролей играют именно дроны.

Алексей Неижпапа не скрывает, что России удалось создать действительно "достаточно эффективные" методы противодействия рейдам морских беспилотников.

Однако украинских специалистов это не остановило — они превратили беспилотники в быстроходные ударные платформы.

Как известно, инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.

Что важно понимать, Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, впоследствии незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост — это две переправы (автомобильная и железнодорожная), соединяющие Крым с Россией.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии предлагает новый план победы Украины
Павел
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа начинает мощную информационную атаку на Украину
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
План на 800 млрд евро. Что известно о новом решении ЕС по Украине
Урсула фон дер Ляен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?