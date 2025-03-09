Бог любить трійцю. Україна готує новий "подарунок" для Путіна

За словами командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, наразі тривають "активні обговорення" третьої атаки на Кримський міст. Він також наголосив, що налаштований оптимістично щодо можливості його остаточного знищення.

Кримський міст знову у зоні ризику

Неїжпапа нагадав, що два попередні потужні удари з боку України пошкодили автомобільні та залізничні конструкції.

Саме через це солдати РФ більше не мають змоги перевозити важкі вагони через залізничний міст.

Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю". Олексій Неїжпапа Командувач Військово-морських сил ЗСУ

За його словами, війна проти країни-агресорки РФ уже перетворилася на технологічну гонку, в якій одну з головний ролей відіграють саме дрони.

Олексій Неїжпапа не приховує, що Росії вдалося створити справді "досить ефективні" методи протидії рейдам морських безпілотників.

Однак українських фахівців це не зупинило — вони перетворили безпілотники на швидкохідні ударні платформи.

Як відомо, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.