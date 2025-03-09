Бог любить трійцю. Україна готує новий "подарунок" для Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

Бог любить трійцю. Україна готує новий "подарунок" для Путіна

Кримський міст знову у зоні ризику
Джерело:  Observer

За словами командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, наразі тривають "активні обговорення" третьої атаки на Кримський міст. Він також наголосив, що налаштований оптимістично щодо можливості його остаточного знищення.

Головні тези:

  • Росія знає, що Україна готується до нової атаки на Кримський міст.
  • У війні проти Росії одну з головних ролей відіграють безпілотники, які українські фахівці вдало оптимізували для ударних операцій.

Кримський міст знову у зоні ризику

Неїжпапа нагадав, що два попередні потужні удари з боку України пошкодили автомобільні та залізничні конструкції.

Саме через це солдати РФ більше не мають змоги перевозити важкі вагони через залізничний міст.

Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю".

Олексій Неїжпапа

Олексій Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил ЗСУ

За його словами, війна проти країни-агресорки РФ уже перетворилася на технологічну гонку, в якій одну з головний ролей відіграють саме дрони.

Олексій Неїжпапа не приховує, що Росії вдалося створити справді "досить ефективні" методи протидії рейдам морських безпілотників.

Однак українських фахівців це не зупинило — вони перетворили безпілотники на швидкохідні ударні платформи.

Як відомо, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.

Що важливо розуміти, Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст — це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.

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