Бог любить трійцю. Україна готує новий "подарунок" для Путіна

За словами командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, наразі тривають "активні обговорення" третьої атаки на Кримський міст. Він також наголосив, що налаштований оптимістично щодо можливості його остаточного знищення.
Головні тези:
- Росія знає, що Україна готується до нової атаки на Кримський міст.
- У війні проти Росії одну з головних ролей відіграють безпілотники, які українські фахівці вдало оптимізували для ударних операцій.
Кримський міст знову у зоні ризику
Неїжпапа нагадав, що два попередні потужні удари з боку України пошкодили автомобільні та залізничні конструкції.
Саме через це солдати РФ більше не мають змоги перевозити важкі вагони через залізничний міст.
За його словами, війна проти країни-агресорки РФ уже перетворилася на технологічну гонку, в якій одну з головний ролей відіграють саме дрони.
Олексій Неїжпапа не приховує, що Росії вдалося створити справді "досить ефективні" методи протидії рейдам морських безпілотників.
Однак українських фахівців це не зупинило — вони перетворили безпілотники на швидкохідні ударні платформи.
Як відомо, інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.
Що важливо розуміти, Росія, яка у 2014 році окупувала український півострів Крим, згодом незаконно збудувала міст через Керченську протоку. Кримський міст — це дві переправи (автомобільна і залізнична), які сполучають Крим з Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-