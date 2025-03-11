Сотні дронів одразу атакували різні регіони Росії — відео

Уночі 11 березня на території країни-агресорки Росії знову гриміла потужна “бавовна”. Влада РФ стверджує, що Україна здійснила масовану атаку з залученнями сотень ударних дронів. Вибухи лунали у різних областях Росії.

Атака дронів на Росію 11 березня — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу уже виступили представники Міністерства оборони РФ.

Вони заявили, що вночі 11 березня країну-агресорку нібито атакували сотні українських безпілотників.

Ба більше, в оборонному відомстві запевняють, що 337 із них нібито вдалося збити.

У Домодєдово Московської області після атаки БПЛА загорілася парковка “Міраторга”.

Рух поїздів через залізничну станцію Домодєдово як у бік Москви, так і в область зупинено.

Що важливо розуміти, АПХ “Міраторг” — одне із лідерів із виробництва м'ясної продукції Росії.

Під потужні удари українських сил цього разу потрапили одразу 10 регіонів Росії.

Міноборони РФ стверджує, що:

91 БПЛА нібито збили над Московською областю,

126 — над Курською,

38 — над Брянською,

25 — над Бєлгородською,

22 — над Рязанською,

10 — над Калузькою,

по 8 — над Липецькою та Орловською,

6 — над Воронезькою

3 — над Нижньогородською областю РФ.

Що важливо розуміти, влада РФ приховує дані про успішні удари України по російських об’єктах та про те, скільки дронів ППО знищити не змогла.