Сотні дронів одразу атакували різні регіони Росії — відео

Уночі 11 березня на території країни-агресорки Росії знову гриміла потужна “бавовна”. Влада РФ стверджує, що Україна здійснила масовану атаку з залученнями сотень ударних дронів. Вибухи лунали у різних областях Росії.
Головні тези:
- Влада РФ визнала факт атаки та стверджує, що їхня ППО збила 337 дронів.
- Під удари потрапили 10 регіонів Росії, серед яких Московська область, Курська, Брянська, Бєлгородська та інші.
Атака дронів на Росію 11 березня — що відомо
З офіційною заявою з цього приводу уже виступили представники Міністерства оборони РФ.
Вони заявили, що вночі 11 березня країну-агресорку нібито атакували сотні українських безпілотників.
Ба більше, в оборонному відомстві запевняють, що 337 із них нібито вдалося збити.
У Домодєдово Московської області після атаки БПЛА загорілася парковка “Міраторга”.
Рух поїздів через залізничну станцію Домодєдово як у бік Москви, так і в область зупинено.
Що важливо розуміти, АПХ “Міраторг” — одне із лідерів із виробництва м'ясної продукції Росії.
Під потужні удари українських сил цього разу потрапили одразу 10 регіонів Росії.
Міноборони РФ стверджує, що:
91 БПЛА нібито збили над Московською областю,
126 — над Курською,
38 — над Брянською,
25 — над Бєлгородською,
22 — над Рязанською,
10 — над Калузькою,
по 8 — над Липецькою та Орловською,
6 — над Воронезькою
3 — над Нижньогородською областю РФ.
Що важливо розуміти, влада РФ приховує дані про успішні удари України по російських об’єктах та про те, скільки дронів ППО знищити не змогла.
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