Существует высокая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин захочет проверить действенность 5 статьи НАТО, когда боевые действия против Украины будут остановлены. Об этом предупреждает глава германской разведывательной службы Бруно Каль.

Путин все-таки может начать войну против НАТО

По убеждению Бруно Каля, по всей вероятности, нелегитимный глава Кремля захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора.

Что важно понимать, она предполагает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.

Мы очень надеемся, что такого не произойдет… Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада, — подчеркнул глава германской разведывательной службы. Поделиться

Бруно Каль также дал понять, что время и вероятность такой проверки напрямую связаны с тем, как в будущем будут развиваться события на украинском фронте.

Russia intends to test Western unity, especially with regard to NATO's collective defence clause, according to the head of Germany's BND intelligence service. https://t.co/yOWY0O9Cos — dpa news agency (@dpa_intl) March 8, 2025

Кроме того, он предупредил, что если война закончится раньше 2029-2030 года, тогда Россия может стать угрозой для Европы.