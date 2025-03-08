В Германии прогнозируют начало новой войны после прекращения огня в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии прогнозируют начало новой войны после прекращения огня в Украине

армия РФ
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Источник:  DPA

Существует высокая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин захочет проверить действенность 5 статьи НАТО, когда боевые действия против Украины будут остановлены. Об этом предупреждает глава германской разведывательной службы Бруно Каль.

Главные тезисы

  • Завершение войны раньше 2029-2030 годов может привести к более быстрому обострению угрозы со стороны России для Европы.
  • Ситуация на украинском фронте будет определять возможное время и вероятность новой войны, которую начнет РФ.

Путин все-таки может начать войну против НАТО

По убеждению Бруно Каля, по всей вероятности, нелегитимный глава Кремля захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора.

Что важно понимать, она предполагает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.

Мы очень надеемся, что такого не произойдет… Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада, — подчеркнул глава германской разведывательной службы.

Бруно Каль также дал понять, что время и вероятность такой проверки напрямую связаны с тем, как в будущем будут развиваться события на украинском фронте.

Кроме того, он предупредил, что если война закончится раньше 2029-2030 года, тогда Россия может стать угрозой для Европы.

Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор…

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