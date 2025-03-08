В Германии прогнозируют начало новой войны после прекращения огня в Украине

Существует высокая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин захочет проверить действенность 5 статьи НАТО, когда боевые действия против Украины будут остановлены. Об этом предупреждает глава германской разведывательной службы Бруно Каль.
Главные тезисы
- Завершение войны раньше 2029-2030 годов может привести к более быстрому обострению угрозы со стороны России для Европы.
- Ситуация на украинском фронте будет определять возможное время и вероятность новой войны, которую начнет РФ.
Путин все-таки может начать войну против НАТО
По убеждению Бруно Каля, по всей вероятности, нелегитимный глава Кремля захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора.
Что важно понимать, она предполагает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.
Бруно Каль также дал понять, что время и вероятность такой проверки напрямую связаны с тем, как в будущем будут развиваться события на украинском фронте.
Кроме того, он предупредил, что если война закончится раньше 2029-2030 года, тогда Россия может стать угрозой для Европы.
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