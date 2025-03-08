В ЕС вспыхнул новый конфликт между Макроном и Шольцом

Идея перевооружения Европейского союза, на которую планируют потратить 150 млрд евро, стала причиной дискуссии между французским и немецким лидерами Эммануэлем Марконом и Олафом Шольцом. Политики не могут прийти к согласию в вопросе, должна ли эта программа включать страны за пределами блока.

Что известно о конфликте Франции и Германии

Как известно, недавно официальный Брюссель предложил новый инструмент для кредитования государств-членов посредством бюджета ЕС для закупки оружия.

Что касается стоимости программы, то она, по предварительным данным, составит 150 млрд евро.

Согласно данным журналистов, эта инициатива получила единодушную политическую поддержку, несмотря на то, что отдельные нюансы до сих пор обсуждаются.

Кроме того, в центре внимания остается вопрос, можно ли потратить эти средства на оружие, которое производится вне блока.

Несколько лидеров, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, высказали предложение, что инициатива должна быть открыта для партнеров-единомышленников, не входящих в ЕС.

Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны, были открыты для... стран, не входящих в Европейский Союз, но тесно сотрудничающих друг с другом, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Тем не менее, Макрон продолжает активно выступать за увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства.