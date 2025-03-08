В ЕС вспыхнул новый конфликт между Макроном и Шольцом

Идея перевооружения Европейского союза, на которую планируют потратить 150 млрд евро, стала причиной дискуссии между французским и немецким лидерами Эммануэлем Марконом и Олафом Шольцом. Политики не могут прийти к согласию в вопросе, должна ли эта программа включать страны за пределами блока.
Главные тезисы
- Макрон поддерживает увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства.
- Шольц призывает открыть инициативу для партнеров-единомышленников, даже если они не являются членами ЕС.
Что известно о конфликте Франции и Германии
Как известно, недавно официальный Брюссель предложил новый инструмент для кредитования государств-членов посредством бюджета ЕС для закупки оружия.
Что касается стоимости программы, то она, по предварительным данным, составит 150 млрд евро.
Согласно данным журналистов, эта инициатива получила единодушную политическую поддержку, несмотря на то, что отдельные нюансы до сих пор обсуждаются.
Кроме того, в центре внимания остается вопрос, можно ли потратить эти средства на оружие, которое производится вне блока.
Несколько лидеров, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, высказали предложение, что инициатива должна быть открыта для партнеров-единомышленников, не входящих в ЕС.
Тем не менее, Макрон продолжает активно выступать за увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства.
По словам президента Франции, расходы не должны быть направлены на новый готовый комплект, который снова будет поступать не от ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-