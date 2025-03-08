В ЄС спалахнув новий конфлікт між Макроном та Шольцом

Ідея переозброєння Європейського союзу, на яке планують витратити 150 млрд євро, стала причиною дискусії між французьким та німецьким лідерами Еммануелем Марконом та Олафом Шольцом. Політики не можуть дійти згоди у питанні, чи повинна ця програма включати країни за межами блоку.

Що відомо про конфлікт Франції та Німеччини

Як відомо, нещодавно офіційний Брюссель запропонував новий інструмент для кредитування держав-членів за посередництва бюджету ЄС для закупівлі зброї.

Що стосується вартості програми, то вона, за попередніми даними, сягне 150 млрд євро.

Згідно з даними журналістів, ця ініціатива отримала одностайну політичну підтримку, попри те, що окремі нюанси досі обговорюються.

Окрім того, у центрі уваги залишається питання, чи можна витратити ці кошти на зброю, яку виготовляють поза межами блоку.

Кілька лідерів, зокрема й канцлер ФРН Олаф Шольц, висловили пропозицію, що ініціатива має бути відкрита для партнерів-однодумців, які не входять до ЄС.

Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані, були відкриті для... країн, які не входять до Європейського Союзу, але тісно співпрацюють одна з одною, як-от Велика Британія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Попри це, Макрон продовжує активно виступати за збільшення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва.