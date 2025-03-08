У Німеччині прогнозують початок нової війни після припинення вогню в Україні

Існує висока ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін захоче перевірити дієвість 5 статті НАТО, коли бойові дії проти України будуть зупинені. Про це попереджає глава німецької розвідувальної служби Бруно Каль.
Головні тези:
- Завершення війни раніше 2029-2030 року може призвести до швидшого загострення загрози з боку Росії для Європи.
- Ситуація на українському фронті визначатиме можливий час та ймовірність нової війни, яку розпочне РФ.
Путін все-таки може розпочати війну проти НАТО
На переконання Бруно Каля, цілком ймовірно, нелегітимний глава Кремля захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість ст. 5 Північноатлантичного договору.
Що важливо розуміти, вона передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.
Бруно Каль також дав зрозуміти, що час та ймовірність такої "перевірки" прямо пов’язані з тим, як у майбутньому будуть розвиватися події на українському фронті.
Окрім того, він попередив, якщо війна закінчиться раніше 2029-2030 року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи.
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