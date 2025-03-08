У Німеччині прогнозують початок нової війни після припинення вогню в Україні

Існує висока ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін захоче перевірити дієвість 5 статті НАТО, коли бойові дії проти України будуть зупинені. Про це попереджає глава німецької розвідувальної служби Бруно Каль.

Путін все-таки може розпочати війну проти НАТО

На переконання Бруно Каля, цілком ймовірно, нелегітимний глава Кремля захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість ст. 5 Північноатлантичного договору.

Що важливо розуміти, вона передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.

Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу, — наголосив глава німецької розвідувальної служби. Поширити

Бруно Каль також дав зрозуміти, що час та ймовірність такої "перевірки" прямо пов’язані з тим, як у майбутньому будуть розвиватися події на українському фронті.

Russia intends to test Western unity, especially with regard to NATO's collective defence clause, according to the head of Germany's BND intelligence service. https://t.co/yOWY0O9Cos — dpa news agency (@dpa_intl) March 8, 2025

Окрім того, він попередив, якщо війна закінчиться раніше 2029-2030 року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи.