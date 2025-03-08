У Німеччині прогнозують початок нової війни після припинення вогню в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Німеччині прогнозують початок нової війни після припинення вогню в Україні

армія РФ
Джерело:  DPA

Існує висока ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін захоче перевірити дієвість 5 статті НАТО, коли бойові дії проти України будуть зупинені. Про це попереджає глава німецької розвідувальної служби Бруно Каль.

Головні тези:

  • Завершення війни раніше 2029-2030 року може призвести до швидшого загострення загрози з боку Росії для Європи.
  • Ситуація на українському фронті визначатиме можливий час та ймовірність нової війни, яку розпочне РФ.

Путін все-таки може розпочати війну проти НАТО

На переконання Бруно Каля, цілком ймовірно, нелегітимний глава Кремля захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість ст. 5 Північноатлантичного договору.

Що важливо розуміти, вона передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх. 

Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу, — наголосив глава німецької розвідувальної служби.

Бруно Каль також дав зрозуміти, що час та ймовірність такої "перевірки" прямо пов’язані з тим, як у майбутньому будуть розвиватися події на українському фронті.

Окрім того, він попередив, якщо війна закінчиться раніше 2029-2030 року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи. 

Також можливо, що кокретна загрзоа чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі…

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