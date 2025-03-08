ГУР атакувало нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ — джерела
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ГУР атакувало нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ — джерела

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі 8 березня Головне управління розвідки Міноборони України організувало нову потужну “бавовну” в Ленінградській області країни-агресорки Росії. Безпілотники завдали чергового удару по нафтопереробним потужностям ворога. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела у ГУР.

Головні тези:

  • Атака була спрямована на підприємство “Кірішнєфтєоргсинтез” — важливий об'єкт у нафтопереробній галузі Росії.
  • У результаті удару пошкоджений щонайменше один резервуар на ворожому підприємстві.
  • ГУР продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську військову машину її "кровоносної системи".

Нова “бавовна” у Ленінградській області  — усі деталі

Згідно з даними інсайдерів у воєнній розвідці, у ніч на 8 березня ударні українські дрони атакували підприємство “Кірішнєфтєоргсинтез” в Кірішському районі Ленінградської області Росії.

Варто зазначити, що цей ворожий об'єкт вперше потрапив під удар України ще рік тому.

Місцеві мешканці розповіли, що вибухи на російському підприємстві прогриміли близько 06:00.

Фото: скриншот

Також відомо, що внаслідок потужної атаки ГУР був пошкоджений щонайменше один з резервуарів на вказаному об'єкті.

Факт удару уже підтвердив так званий губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Останній традиційно збрехав, що російська ППО змогла відбити новий повітряний напад України.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, “Кірішнєфтєоргсинтез” є важливим підприємством нафтопереробної галузі Кремля. Окрім того, воно бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

Попри усе Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її “кровоносної системи”, — наголосили інсайдери Online.UA у ГУР.

Фото: скриншот

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