ГУР атакувало нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ — джерела

Уночі 8 березня Головне управління розвідки Міноборони України організувало нову потужну “бавовну” в Ленінградській області країни-агресорки Росії. Безпілотники завдали чергового удару по нафтопереробним потужностям ворога. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела у ГУР.
Головні тези:
- Атака була спрямована на підприємство “Кірішнєфтєоргсинтез” — важливий об'єкт у нафтопереробній галузі Росії.
- У результаті удару пошкоджений щонайменше один резервуар на ворожому підприємстві.
- ГУР продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську військову машину її "кровоносної системи".
Нова “бавовна” у Ленінградській області — усі деталі
Згідно з даними інсайдерів у воєнній розвідці, у ніч на 8 березня ударні українські дрони атакували підприємство “Кірішнєфтєоргсинтез” в Кірішському районі Ленінградської області Росії.
Варто зазначити, що цей ворожий об'єкт вперше потрапив під удар України ще рік тому.
Місцеві мешканці розповіли, що вибухи на російському підприємстві прогриміли близько 06:00.
Також відомо, що внаслідок потужної атаки ГУР був пошкоджений щонайменше один з резервуарів на вказаному об'єкті.
Факт удару уже підтвердив так званий губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Останній традиційно збрехав, що російська ППО змогла відбити новий повітряний напад України.
Що важливо розуміти, “Кірішнєфтєоргсинтез” є важливим підприємством нафтопереробної галузі Кремля. Окрім того, воно бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.
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