Запуск 500 шахедів одночасно. ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Запуск 500 шахедів одночасно. ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України

шахеди
Read in English
Джерело:  РБК Україна

Росія збільшила випуск дронів, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. У планах запускати по Україні 500 дронів.

Головні тези:

  • Росія підвищила виробництво дронів, готуючись до запуску 500 безпілотників по Україні одночасно.
  • Генеральний штаб Збройних Сил України розкриває плани Росії щодо можливої ескалації війни.
  • Загострення ситуації в ефірі: російські безпілотники різних типів становлять серйозну загрозу для української протиповітряної оборони.

ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як зазначив Скібіцький, росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів.

Якщо раніше, у 2023 — на початку 2024 року ми знали тільки один "шахед", потім "Герань-1", "Герань-2" і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Заступник начальника ГУР, генерал-майор

За його словами, типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.

Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де — без неї.

Щодо випуску безпілотних літальних апаратів на території РФ. Це Іжевськ, це Єлабуга, це концерн "Калашников". Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів, пояснив Скібіцький.

У їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
шахед

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?