Запуск 500 шахедів одночасно. ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України

Росія збільшила випуск дронів, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. У планах запускати по Україні 500 дронів.

ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як зазначив Скібіцький, росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів.

Якщо раніше, у 2023 — на початку 2024 року ми знали тільки один "шахед", потім "Герань-1", "Герань-2" і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші. Вадим Скібіцький Заступник начальника ГУР, генерал-майор

За його словами, типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.

Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де — без неї.

Щодо випуску безпілотних літальних апаратів на території РФ. Це Іжевськ, це Єлабуга, це концерн "Калашников". Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів, пояснив Скібіцький.