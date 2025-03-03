Запуск 500 шахедів одночасно. ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України

Росія збільшила випуск дронів, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. У планах запускати по Україні 500 дронів.
Головні тези:
- Росія підвищила виробництво дронів, готуючись до запуску 500 безпілотників по Україні одночасно.
- Генеральний штаб Збройних Сил України розкриває плани Росії щодо можливої ескалації війни.
- Загострення ситуації в ефірі: російські безпілотники різних типів становлять серйозну загрозу для української протиповітряної оборони.
ГУР розкрило плани Росії щодо ескалації війни проти України
Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.
Як зазначив Скібіцький, росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів.
За його словами, типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.
Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де — без неї.
Щодо випуску безпілотних літальних апаратів на території РФ. Це Іжевськ, це Єлабуга, це концерн "Калашников". Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів, пояснив Скібіцький.
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