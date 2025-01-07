Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 7 січня Росія здійснила атаку на територію України, запустивши 38 безпілотників типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила 28 із них.
Головні тези:
- У ніч на 7 січня Росія здійснила атаку на територію України, запустивши 38 безпілотників типу “Шахед”.
- Українська протиповітряна оборона успішно збила 28 ударних дронів типу “Шахед” у різних областях країни.
- Реакція України на напад полягала у використанні авіації, зенітних ракетних військ та інших військових підрозділів.
- Під час обстрілу РФ на Донеччині загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні поранення.
- Правоохоронці розпочали розслідування щодо вчинення воєнних злочинів у результаті атаки на цивільних мешканців.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, з 19:30 6 січня до 09:00 7 січня противник атакував Україну ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних моделей. Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 09:00 збито 28 ударних дронів типу "Шахед" та інших безпілотників у таких областях:
Полтавська,
Сумська,
Харківська,
Черкаська,
Миколаївська,
Херсонська,
Кіровоградська.
Влучань по об'єктах не зафіксовано.
Щодо решти 10 ворожих безпілотників — три з них повернулися в напрямку Росії, ще сім втратили зв’язок і їхня локація не визначена.
На Донеччині загинула людина внаслідок обстрілу РФ
Як повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, о 10 годині російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ — загинув 64-річний містянин. У його 61-річної дружини поранення ніг.
О 13:20 в Рівному Покровського району ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, в якому перебувало ще одне подружжя.
Жінка й чоловік віком 61 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їх доправили до медичного закладу.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1,2 КК України), а саме порушення законів та звичаїв війни.
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