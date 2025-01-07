Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 7 січня Росія здійснила атаку на територію України, запустивши 38 безпілотників типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила 28 із них.

Головні тези:

  • У ніч на 7 січня Росія здійснила атаку на територію України, запустивши 38 безпілотників типу “Шахед”.
  • Українська протиповітряна оборона успішно збила 28 ударних дронів типу “Шахед” у різних областях країни.
  • Реакція України на напад полягала у використанні авіації, зенітних ракетних військ та інших військових підрозділів.
  • Під час обстрілу РФ на Донеччині загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні поранення.
  • Правоохоронці розпочали розслідування щодо вчинення воєнних злочинів у результаті атаки на цивільних мешканців.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, з 19:30 6 січня до 09:00 7 січня противник атакував Україну ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних моделей. Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 збито 28 ударних дронів типу "Шахед" та інших безпілотників у таких областях:

  • Полтавська,

  • Сумська,

  • Харківська,

  • Черкаська,

  • Миколаївська,

  • Херсонська,

  • Кіровоградська.

Влучань по об'єктах не зафіксовано.

Щодо решти 10 ворожих безпілотників — три з них повернулися в напрямку Росії, ще сім втратили зв’язок і їхня локація не визначена.

На Донеччині загинула людина внаслідок обстрілу РФ

Як повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, о 10 годині російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ — загинув 64-річний містянин. У його 61-річної дружини поранення ніг.

О 13:20 в Рівному Покровського району ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, в якому перебувало ще одне подружжя.

Жінка й чоловік віком 61 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їх доправили до медичного закладу.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1,2 КК України), а саме порушення законів та звичаїв війни.

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