Сили ППО збили 28 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 7 січня Росія здійснила атаку на територію України, запустивши 38 безпілотників типу "Шахед". Українська протиповітряна оборона знищила 28 із них.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, з 19:30 6 січня до 09:00 7 січня противник атакував Україну ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних моделей. Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 збито 28 ударних дронів типу "Шахед" та інших безпілотників у таких областях:

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Черкаська,

Миколаївська,

Херсонська,

Кіровоградська.

Влучань по об'єктах не зафіксовано.

Щодо решти 10 ворожих безпілотників — три з них повернулися в напрямку Росії, ще сім втратили зв’язок і їхня локація не визначена.

На Донеччині загинула людина внаслідок обстрілу РФ

Як повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, о 10 годині російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ — загинув 64-річний містянин. У його 61-річної дружини поранення ніг.

О 13:20 в Рівному Покровського району ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, в якому перебувало ще одне подружжя.

Жінка й чоловік віком 61 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їх доправили до медичного закладу.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1,2 КК України), а саме порушення законів та звичаїв війни.