Бойовий рекорд. ВМС України уразили 3 системи російської ППО під Скадовськом
Категорія
Події
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Бойовий рекорд. ВМС України уразили 3 системи російської ППО під Скадовськом

Панцир С-1
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Джерело:  online.ua

Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир С-1” та зенітно-ракетний комплекс “Оса” в глибокому тилу окупантів, поблизу Скадовська Херсонської області, за допомогою дронів, запущених з безекіпажних морських катерів.

Головні тези:

  • ВМС України успішно уразили три системи російської протиповітряної оборони під Скадовськом.
  • За допомогою дронів, запущених з безекіпажних морських катерів, знищено зенітно-ракетні комплекси Панцир С-1 та Оса.
  • Результативні військові дії демонструють високі технологічні можливості та ефективність українських військових на морі та на суші.

ВМС України уразили 3 системи російської ППО на Херсонщині

Про це повідомив журналіст і військовослужбовець ЗСУ Петро Шуклінов.

Судячи з відкритих даних, знищили дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів. Тобто до функції катерів-камікадзе та катерів-ППО додалась нова модель катера-авіаносця.

Шуклінов зауважив, що це “значно змінює перспективи застосування дронів проти росіян на окупованих територіях. І взагалі логіку ведення війни на морі та на суші”.

Вітаю всіх причетних до розробки, реалізації та самої спецоперації під Скадовськом. Низький уклін. Щире захоплення. Безмежна повага. І чекаємо офіційних подробиць.

Про знищення російських “Панцирів” і “Оси” підрозділами Військово-морських сил ЗСУ стало відомо раніше цього ж дня.

Опубліковано кадри бойової роботи по ворожих цілях.

Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор"

На півдні України підрозділи ЗСУ 5 жовтня знищили десятки одиниць озброєння та техніки окупантів.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, за добу ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки.

Серед них:

  • 18 одиниці автомобільної та броньованої техніки,

  • три БпЛА,

  • чотири гармати,

  • дві станції РЕБ.

  • 16 БпЛА типу Shahed 136\137

Уражено два бліндажі, чотири спостережні пункти та місце зберігання боєприпасів.

Наголошується, що серед втрат противника — потужний зенітно-ракетний комплекс "Тор", що є всепогодним автономним мобільним засобом, має високу прохідність та підвищену вогневу міць. Згідно з відкритими джерелами, вартість такої установки становить понад 20 млн дол.

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