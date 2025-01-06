Бойовий рекорд. ВМС України уразили 3 системи російської ППО під Скадовськом

Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир С-1” та зенітно-ракетний комплекс “Оса” в глибокому тилу окупантів, поблизу Скадовська Херсонської області, за допомогою дронів, запущених з безекіпажних морських катерів.

ВМС України уразили 3 системи російської ППО на Херсонщині

Про це повідомив журналіст і військовослужбовець ЗСУ Петро Шуклінов.

Судячи з відкритих даних, знищили дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів. Тобто до функції катерів-камікадзе та катерів-ППО додалась нова модель катера-авіаносця. Поширити

Шуклінов зауважив, що це “значно змінює перспективи застосування дронів проти росіян на окупованих територіях. І взагалі логіку ведення війни на морі та на суші”.

Вітаю всіх причетних до розробки, реалізації та самої спецоперації під Скадовськом. Низький уклін. Щире захоплення. Безмежна повага. І чекаємо офіційних подробиць.

Про знищення російських “Панцирів” і “Оси” підрозділами Військово-морських сил ЗСУ стало відомо раніше цього ж дня.

Опубліковано кадри бойової роботи по ворожих цілях.

Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор"

На півдні України підрозділи ЗСУ 5 жовтня знищили десятки одиниць озброєння та техніки окупантів.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, за добу ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки.

Серед них:

18 одиниці автомобільної та броньованої техніки,

три БпЛА,

чотири гармати,

дві станції РЕБ.

16 БпЛА типу Shahed 136\137

Уражено два бліндажі, чотири спостережні пункти та місце зберігання боєприпасів.