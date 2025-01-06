Бойовий рекорд. ВМС України уразили 3 системи російської ППО під Скадовськом

Сили оборони України знищили два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир С-1” та зенітно-ракетний комплекс “Оса” в глибокому тилу окупантів, поблизу Скадовська Херсонської області, за допомогою дронів, запущених з безекіпажних морських катерів.
Головні тези:
- ВМС України успішно уразили три системи російської протиповітряної оборони під Скадовськом.
- За допомогою дронів, запущених з безекіпажних морських катерів, знищено зенітно-ракетні комплекси Панцир С-1 та Оса.
- Результативні військові дії демонструють високі технологічні можливості та ефективність українських військових на морі та на суші.
ВМС України уразили 3 системи російської ППО на Херсонщині
Про це повідомив журналіст і військовослужбовець ЗСУ Петро Шуклінов.
Шуклінов зауважив, що це “значно змінює перспективи застосування дронів проти росіян на окупованих територіях. І взагалі логіку ведення війни на морі та на суші”.
Вітаю всіх причетних до розробки, реалізації та самої спецоперації під Скадовськом. Низький уклін. Щире захоплення. Безмежна повага. І чекаємо офіційних подробиць.
Про знищення російських “Панцирів” і “Оси” підрозділами Військово-морських сил ЗСУ стало відомо раніше цього ж дня.
Опубліковано кадри бойової роботи по ворожих цілях.
Сили оборони Півдня знищили російський ЗРК "Тор"
На півдні України підрозділи ЗСУ 5 жовтня знищили десятки одиниць озброєння та техніки окупантів.
Як повідомили у Силах оборони Півдня України, за добу ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки.
Серед них:
18 одиниці автомобільної та броньованої техніки,
три БпЛА,
чотири гармати,
дві станції РЕБ.
16 БпЛА типу Shahed 136\137
Уражено два бліндажі, чотири спостережні пункти та місце зберігання боєприпасів.
Наголошується, що серед втрат противника — потужний зенітно-ракетний комплекс "Тор", що є всепогодним автономним мобільним засобом, має високу прохідність та підвищену вогневу міць. Згідно з відкритими джерелами, вартість такої установки становить понад 20 млн дол.
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