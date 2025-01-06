Боевой рекорд. ВМС Украины поразили 3 системы российской ПВО под Скадовском

Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С-1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса" в глубоком тылу оккупантов, близ Скадовска Херсонской области, с помощью дронов, запущенных из безэкипажных морских катеров.
Главные тезисы
- ВМС Украины уничтожили три системы российской противовоздушной обороны под Скадовском, используя дроны и безэкипажные морские катера.
- Операция демонстрирует высокие технологические возможности и эффективность украинских военных на море и суше.
- Результаты спецоперации и потери вооружения оккупантами подтверждают успех украинских сил.
ВМС Украины поразили 3 системы российской ПВО в Херсонской области
Об этом сообщил журналист и военнослужащий ВСУ Петр Шуклинов.
Шуклинов заметил, что это “значительно изменяет перспективы применения дронов против россиян на оккупированных территориях. И вообще логику ведения войны на море и на суше”.
Поздравляю всех причастных к разработке, реализации и спецоперации под Скадовском. Низкий поклон. Искреннее восхищение. Безграничное уважение. И ждем официальных подробностей.
Об уничтожении российских Панцирей и Осы подразделениями Военно-морских сил ВСУ стало известно раньше этого же дня.
Опубликованы кадры боевой работы по враждебным целям.
Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор"
На юге Украины подразделения ВСУ 5 октября уничтожили десятки единиц вооружения и техники окупантов.
Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, в сутки враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники.
Среди них:
18 единиц автомобильной и бронированной техники,
три БпЛА,
четыре пушки,
две станции РЭБ.
16 БпЛА типа Shahed 136\137
Поражены два блиндажа, четыре наблюдательных пункта и место хранения боеприпасов.
Отмечается, что среди потерь противника — мощный зенитно-ракетный комплекс "Тор", являющийся всепогодным автономным мобильным средством, имеет высокую проходимость и повышенную огневую мощь. Согласно открытым источникам, стоимость такой установки составляет более 20 млн дол.
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