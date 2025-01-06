Боевой рекорд. ВМС Украины поразили 3 системы российской ПВО под Скадовском

Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С-1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса" в глубоком тылу оккупантов, близ Скадовска Херсонской области, с помощью дронов, запущенных из безэкипажных морских катеров.

ВМС Украины поразили 3 системы российской ПВО в Херсонской области

Об этом сообщил журналист и военнослужащий ВСУ Петр Шуклинов.

Судя по открытым данным, уничтожили дронами, запущенными из безэкипажных морских катеров. То есть к функции катеров-камикадзе и катеров ПВО добавилась новая модель катера-авианосца. Поделиться

Шуклинов заметил, что это “значительно изменяет перспективы применения дронов против россиян на оккупированных территориях. И вообще логику ведения войны на море и на суше”.

Поздравляю всех причастных к разработке, реализации и спецоперации под Скадовском. Низкий поклон. Искреннее восхищение. Безграничное уважение. И ждем официальных подробностей.

Об уничтожении российских Панцирей и Осы подразделениями Военно-морских сил ВСУ стало известно раньше этого же дня.

Опубликованы кадры боевой работы по враждебным целям.

Силы обороны Юга уничтожили российский ЗРК "Тор"

На юге Украины подразделения ВСУ 5 октября уничтожили десятки единиц вооружения и техники окупантов.

Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, в сутки враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники.

Среди них:

18 единиц автомобильной и бронированной техники,

три БпЛА,

четыре пушки,

две станции РЭБ.

16 БпЛА типа Shahed 136\137

Поражены два блиндажа, четыре наблюдательных пункта и место хранения боеприпасов.