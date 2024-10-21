Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" армии РФ

ВСУ продолжают уничтожать ценную технику окупантов РФ

Как отмечает Генштаб, в ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по обнаружению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов.

"Бук-M3" — это комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневой, так и радиоэлектронной.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1710 российских захватчиков, а по технике уничтожено: