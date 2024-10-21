Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" армии РФ

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" армии РФ
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Украинские военные уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских окупантов. Его стоимость составляет до 50 млн. долларов.

Главные тезисы

  • Украинские военные поразили Зенитный ракетный комплекс “Бук-М3” российских захватчиков в рамках операции по уничтожению противовоздушной обороны противника.
  • Согласно Генштабу, за сутки силами обороны Украины уничтожено значительное количество российской техники, включая танки, бронемашины, артиллерию, авиацию и корабли.
  • ЗРК “Бук-М3” принадлежит категории ПВО средней дальности и предназначен для поражения разнообразных целей в условиях интенсивного противодействия.
  • Оценочная стоимость комплекса может достигать до 50 млн долларов, в зависимости от модификации.

ВСУ продолжают уничтожать ценную технику окупантов РФ

Как отмечает Генштаб, в ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по обнаружению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов.

"Бук-M3" — это комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневой, так и радиоэлектронной.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9071 (+24) ед;

  • боевых бронированных машин — 18175 (+64) ед;

  • артиллерийских систем — 19589 (+24) ед;

  • РСЗО — 1232 ед.;

  • средства ПВО — 979 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17333 (+46) ед;

  • крылатые ракеты — 2624 ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27034 (+47) ед;

  • специальная техника — 3479 (+3) ед.

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