Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" армии РФ

Украинские военные уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских окупантов. Его стоимость составляет до 50 млн. долларов.
Главные тезисы
- Украинские военные поразили Зенитный ракетный комплекс “Бук-М3” российских захватчиков в рамках операции по уничтожению противовоздушной обороны противника.
- Согласно Генштабу, за сутки силами обороны Украины уничтожено значительное количество российской техники, включая танки, бронемашины, артиллерию, авиацию и корабли.
- ЗРК “Бук-М3” принадлежит категории ПВО средней дальности и предназначен для поражения разнообразных целей в условиях интенсивного противодействия.
- Оценочная стоимость комплекса может достигать до 50 млн долларов, в зависимости от модификации.
ВСУ продолжают уничтожать ценную технику окупантов РФ
Как отмечает Генштаб, в ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках выполнения задач по обнаружению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов.
"Бук-M3" — это комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневой, так и радиоэлектронной.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9071 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 18175 (+64) ед;
артиллерийских систем — 19589 (+24) ед;
РСЗО — 1232 ед.;
средства ПВО — 979 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17333 (+46) ед;
крылатые ракеты — 2624 ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27034 (+47) ед;
специальная техника — 3479 (+3) ед.
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