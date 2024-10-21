Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" армії РФ

Генштаб ЗСУ
Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" армії РФ
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Українські військові знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів. Його вартість складає до 50 млн доларів.

Головні тези:

  • Українські військові успішно знищили ЗРК “Бук-М3” російських окупантів, коштовне завдання вартістю до 50 млн доларів.
  • ЗРК “Бук-М3” призначений для боротьби з маневруючими цілями та має ряд важливих функцій у протиповітряній обороні.
  • За добу українські сили знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та інше.
  • Загалом за добу було знищено 1710 російських військовослужбовців та велику кількість техніки окупантів.

ЗСУ продовжують знищувати коштовну техніку окупантів РФ

Як зазначає Генштаб, у ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.

“Бук-M3”  — це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Він призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1710 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9071 (+24) од.;

  • бойових броньованих машин — 18175 (+64) од.;

  • артилерійських систем — 19589 (+24) од.;

  • РСЗВ — 1232 од.;

  • засоби ППО — 979 (+1) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • вертольотів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17333 (+46) од.;

  • крилаті ракети — 2624 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 27034 (+47) од.;

  • спеціальна техніка — 3479 (+3) од.

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