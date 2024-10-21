Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" армії РФ

Українські військові знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів. Його вартість складає до 50 млн доларів.
Головні тези:
- Українські військові успішно знищили ЗРК “Бук-М3” російських окупантів, коштовне завдання вартістю до 50 млн доларів.
- ЗРК “Бук-М3” призначений для боротьби з маневруючими цілями та має ряд важливих функцій у протиповітряній обороні.
- За добу українські сили знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та інше.
- Загалом за добу було знищено 1710 російських військовослужбовців та велику кількість техніки окупантів.
ЗСУ продовжують знищувати коштовну техніку окупантів РФ
Як зазначає Генштаб, у ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.
“Бук-M3” — це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Він призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1710 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9071 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 18175 (+64) од.;
артилерійських систем — 19589 (+24) од.;
РСЗВ — 1232 од.;
засоби ППО — 979 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17333 (+46) од.;
крилаті ракети — 2624 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27034 (+47) од.;
спеціальна техніка — 3479 (+3) од.
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