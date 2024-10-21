Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" армії РФ

ЗСУ продовжують знищувати коштовну техніку окупантів РФ

Як зазначає Генштаб, у ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.

“Бук-M3” — це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Він призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1710 російських загарбників, а з техніки знищено: