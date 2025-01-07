Силы ПВО сбили 28 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 7 января Россия совершила атаку на территорию Украины, запустив 38 беспилотников типа "Шахед". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 28 из них.
Главные тезисы
- В ночь на 7 января Россия совершила атаку на территорию Украины, запустив 38 беспилотников типа "Шахед".
- Украинская противовоздушная оборона успешно сбила 28 ударных дронов типа "Шахед" в разных областях страны.
- Реакция Украины на нападение заключалась в использовании авиации, зенитных ракетных войск и других военных подразделений.
- Во время обстрела РФ в Донецкой области погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения.
- Правоохранители начали расследование по совершению военных преступлений в результате атаки на гражданских жителей.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, с 19:30 6 января до 09:00 7 января противник атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных моделей. Запуски осуществлялись по направлениям Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарского.
Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 сбиты 28 ударных дронов типа "Шахед" и других беспилотников в следующих областях:
Полтавская,
Сумская,
Харьковская,
Черкасская,
Николаевская,
Херсонская,
Кировоградская.
Попаданий по объектам не зафиксировано.
По остальным 10 вражеским беспилотникам — три из них вернулись в направлении России, еще семь потеряли связь и их локация не определена.
В Донецкой области погиб человек в результате обстрела РФ
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева, в 10 часов российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск — погиб 64-летний горожанин. У его 61-летней супруги ранение ног.
В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одна пара.
Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители начали расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1,2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны.
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