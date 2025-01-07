Силы ПВО сбили 28 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 28 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 28 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 7 января Россия совершила атаку на территорию Украины, запустив 38 беспилотников типа "Шахед". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 28 из них.

Главные тезисы

  • В ночь на 7 января Россия совершила атаку на территорию Украины, запустив 38 беспилотников типа "Шахед".
  • Украинская противовоздушная оборона успешно сбила 28 ударных дронов типа "Шахед" в разных областях страны.
  • Реакция Украины на нападение заключалась в использовании авиации, зенитных ракетных войск и других военных подразделений.
  • Во время обстрела РФ в Донецкой области погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения.
  • Правоохранители начали расследование по совершению военных преступлений в результате атаки на гражданских жителей.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 19:30 6 января до 09:00 7 января противник атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных моделей. Запуски осуществлялись по направлениям Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарского.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 сбиты 28 ударных дронов типа "Шахед" и других беспилотников в следующих областях:

  • Полтавская,

  • Сумская,

  • Харьковская,

  • Черкасская,

  • Николаевская,

  • Херсонская,

  • Кировоградская.

Попаданий по объектам не зафиксировано.

По остальным 10 вражеским беспилотникам — три из них вернулись в направлении России, еще семь потеряли связь и их локация не определена.

В Донецкой области погиб человек в результате обстрела РФ

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева, в 10 часов российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск — погиб 64-летний горожанин. У его 61-летней супруги ранение ног.

В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одна пара.

Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители начали расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1,2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны.

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