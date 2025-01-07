Силы ПВО сбили 28 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 7 января Россия совершила атаку на территорию Украины, запустив 38 беспилотников типа "Шахед". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 28 из них.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 19:30 6 января до 09:00 7 января противник атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных моделей. Запуски осуществлялись по направлениям Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарского.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 сбиты 28 ударных дронов типа "Шахед" и других беспилотников в следующих областях:

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Черкасская,

Николаевская,

Херсонская,

Кировоградская.

Попаданий по объектам не зафиксировано.

По остальным 10 вражеским беспилотникам — три из них вернулись в направлении России, еще семь потеряли связь и их локация не определена.

В Донецкой области погиб человек в результате обстрела РФ

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева, в 10 часов российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск — погиб 64-летний горожанин. У его 61-летней супруги ранение ног.

В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одна пара.

Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители начали расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1,2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны.