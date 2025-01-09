Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч із 8 на 9 січня російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 70 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних видів. Жоден із дронів не досяг цілі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу “Shahed” та інших безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. За даними Повітряних сил, безпілотники запускали з районів російських міст Міллерово, Ор ел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Чернігівщині

Як заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у небі над Черкаською областю було знищено 5 російських безпілотників.