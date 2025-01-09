Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну
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У ніч із 8 на 9 січня російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 70 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних видів. Жоден із дронів не досяг цілі.

Головні тези:

  • Під час атаки РФ на Україну Повітряні сили збили 46 ударних безпілотників типу 'Shahed'.
  • Унаслідок атаки підірвані 24 ворожі безпілотники-імітатори, при цьому на житлові будинки у районах Харківщини, Сумщини та Черкащини впали уламки.
  • Для захисту використовувалися авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та інші підрозділи Сил оборони України.
  • На Черкащині знищено 5 російських безпілотників, але обійшлося без постраждалих. Уламки пошкодили будинки та автомобіль.
  • Обстеження територій, пошкоджених падінням безпілотників, триває для оцінки повної шкоди та відновлення майна.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу “Shahed” та інших безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. За даними Повітряних сил, безпілотники запускали з районів російських міст Міллерово, Ор ел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Чернігівщині

Як заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у небі над Черкаською областю було знищено 5 російських безпілотників.

На щастя, обійшлось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль. Обстеження території триває.

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Категорія
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