Сили ППО збили 46 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч із 8 на 9 січня російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 70 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних видів. Жоден із дронів не досяг цілі.
Головні тези:
- Під час атаки РФ на Україну Повітряні сили збили 46 ударних безпілотників типу 'Shahed'.
- Унаслідок атаки підірвані 24 ворожі безпілотники-імітатори, при цьому на житлові будинки у районах Харківщини, Сумщини та Черкащини впали уламки.
- Для захисту використовувалися авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та інші підрозділи Сил оборони України.
- На Черкащині знищено 5 російських безпілотників, але обійшлося без постраждалих. Уламки пошкодили будинки та автомобіль.
- Обстеження територій, пошкоджених падінням безпілотників, триває для оцінки повної шкоди та відновлення майна.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу “Shahed” та інших безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.
24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. За даними Повітряних сил, безпілотники запускали з районів російських міст Міллерово, Ор ел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Чернігівщині
Як заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у небі над Черкаською областю було знищено 5 російських безпілотників.
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