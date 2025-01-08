Сили ППО збили 41 дрон під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 41 дрон під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 7-8 січня країна-агресорка Росія атакувала мирні українські міста та села великою кількість ударних БпЛА. Силам ППО вдалося знищити майже всі ворожі цілі.

Головні тези:

  • Для нової атаки ворог використав 64 дрони різних видів.
  • До знищення цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи.
  • Нові ворожі атаки спричинили пошкодження та поранення серед цивільного населення в Сумській області.

Сили ППО розповіли про результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що нова атака армії РФ розпочалася ще о 19:30 7 січня.

Цього разу країна-агресорка використала 64 ударних дрони типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росії.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За словами захисників, станом на 09:00 вдалося успішно збити 41 БпЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один — в Білорусь. Тримаймо небо!Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Росіяни знову атакували Сумську область

Вночі та зранку російські загарбники завдали 7 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області.

В результаті нових ворожих атака в Шосткинській громаді одна людина зазнала поранення, повідомляє Сумська ОВА

Шосткинська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, росіяни скинули з дрона осколкові гранати в Великописарівській, Есманьській та Білопільській громадах. Загалом прогриміло 7 вибухів.

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