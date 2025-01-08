Сили ППО збили 41 дрон під час нової атаки РФ

Уночі 7-8 січня країна-агресорка Росія атакувала мирні українські міста та села великою кількість ударних БпЛА. Силам ППО вдалося знищити майже всі ворожі цілі.
Головні тези:
- Для нової атаки ворог використав 64 дрони різних видів.
- До знищення цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші підрозділи.
- Нові ворожі атаки спричинили пошкодження та поранення серед цивільного населення в Сумській області.
Сили ППО розповіли про результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що нова атака армії РФ розпочалася ще о 19:30 7 січня.
Цього разу країна-агресорка використала 64 ударних дрони типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росії.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За словами захисників, станом на 09:00 вдалося успішно збити 41 БпЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Росіяни знову атакували Сумську область
Вночі та зранку російські загарбники завдали 7 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області.
В результаті нових ворожих атака в Шосткинській громаді одна людина зазнала поранення, повідомляє Сумська ОВА
Окрім того, росіяни скинули з дрона осколкові гранати в Великописарівській, Есманьській та Білопільській громадах. Загалом прогриміло 7 вибухів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-