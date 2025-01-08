Сили ППО збили 41 дрон під час нової атаки РФ

Уночі 7-8 січня країна-агресорка Росія атакувала мирні українські міста та села великою кількість ударних БпЛА. Силам ППО вдалося знищити майже всі ворожі цілі.

Сили ППО розповіли про результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що нова атака армії РФ розпочалася ще о 19:30 7 січня.

Цього разу країна-агресорка використала 64 ударних дрони типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росії.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За словами захисників, станом на 09:00 вдалося успішно збити 41 БпЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один — в Білорусь. Тримаймо небо!Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ. Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

Росіяни знову атакували Сумську область

Вночі та зранку російські загарбники завдали 7 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області.

В результаті нових ворожих атака в Шосткинській громаді одна людина зазнала поранення, повідомляє Сумська ОВА

Шосткинська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, росіяни скинули з дрона осколкові гранати в Великописарівській, Есманьській та Білопільській громадах. Загалом прогриміло 7 вибухів.