Силы ПВО сбили 41 дрон во время новой атаки РФ

Ночью 7-8 января страна-агрессорка Россия атаковала мирные украинские города и села множество ударных БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить почти все вражеские цели.

Силы ПВО рассказали о результатах своей работы

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новая атака армии РФ началась еще в 19.30 7 января.

На этот раз страна-агрессорка использовала 64 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — России.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По словам защитников, по состоянию на 09:00 удалось успешно сбить 41 БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении России, один — в Беларусь. Держим небо!Вместе — к победе! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Россияне снова атаковали Сумскую область

Ночью и утром российские захватчики нанесли 7 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

В результате новых вражеских атак в Шосткинской общине один человек получил ранения, сообщает Сумская ОВА.

Шосткинская община: произведен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранено одного гражданского и поврежден частный дом, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, россияне сбросили с дрона осколочные гранаты в Великописаревской, Эсманьской и Белопольской общинах. В общей сложности прогремело 7 взрывов.