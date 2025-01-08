Силы ПВО сбили 41 дрон во время новой атаки РФ

Ночью 7-8 января страна-агрессорка Россия атаковала мирные украинские города и села множество ударных БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить почти все вражеские цели.
Главные тезисы
- Для новой атаки враг использовал 64 дрона разных видов.
- К уничтожению целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие подразделения.
- Новые вражеские атаки повлекли за собой повреждения и ранения среди гражданского населения в Сумской области.
Силы ПВО рассказали о результатах своей работы
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новая атака армии РФ началась еще в 19.30 7 января.
На этот раз страна-агрессорка использовала 64 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — России.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По словам защитников, по состоянию на 09:00 удалось успешно сбить 41 БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
Россияне снова атаковали Сумскую область
Ночью и утром российские захватчики нанесли 7 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.
В результате новых вражеских атак в Шосткинской общине один человек получил ранения, сообщает Сумская ОВА.
Кроме того, россияне сбросили с дрона осколочные гранаты в Великописаревской, Эсманьской и Белопольской общинах. В общей сложности прогремело 7 взрывов.
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