Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь с 8 на 9 января российские войска совершили атаку на Украину, использовав 70 ударных беспилотников типа "Shahed" и дроны-имитаторы разных видов. Ни один из дронов не достиг цели.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 подтверждено избиение 46 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате падения сбитых дронов повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях. По данным Воздушных сил, беспилотники запускали из районов российских городов Миллерово, Орелл, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Черниговщине

Как заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в небе над Черкасской областью было уничтожено 5 российских беспилотников.