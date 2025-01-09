Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
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В ночь с 8 на 9 января российские войска совершили атаку на Украину, использовав 70 ударных беспилотников типа "Shahed" и дроны-имитаторы разных видов. Ни один из дронов не достиг цели.

Главные тезисы

  • Во время атаки РФ на Украину Воздушные силы сбили 46 ударных беспилотников типа Shahed.
  • В результате атаки взорваны 24 вражеских беспилотника-имитатора, при этом на жилые дома в районах Харьковщины, Сумщины и Черкасщины упали обломки.
  • Для защиты использовались авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и другие подразделения сил обороны Украины.
  • В Черкасской области уничтожены 5 российских беспилотников, но обошлось без пострадавших. Обломки повредили дома и автомобиль.
  • Обследование территорий, поврежденных падением беспилотников, продолжается для оценки полного ущерба и восстановления имущества.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 подтверждено избиение 46 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате падения сбитых дронов повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях. По данным Воздушных сил, беспилотники запускали из районов российских городов Миллерово, Орелл, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что известно о последствиях атаки РФ на Черниговщине

Как заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в небе над Черкасской областью было уничтожено 5 российских беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль.

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