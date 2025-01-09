Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь с 8 на 9 января российские войска совершили атаку на Украину, использовав 70 ударных беспилотников типа "Shahed" и дроны-имитаторы разных видов. Ни один из дронов не достиг цели.
Главные тезисы
- Во время атаки РФ на Украину Воздушные силы сбили 46 ударных беспилотников типа Shahed.
- В результате атаки взорваны 24 вражеских беспилотника-имитатора, при этом на жилые дома в районах Харьковщины, Сумщины и Черкасщины упали обломки.
- Для защиты использовались авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и другие подразделения сил обороны Украины.
- В Черкасской области уничтожены 5 российских беспилотников, но обошлось без пострадавших. Обломки повредили дома и автомобиль.
- Обследование территорий, поврежденных падением беспилотников, продолжается для оценки полного ущерба и восстановления имущества.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 подтверждено избиение 46 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате падения сбитых дронов повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях. По данным Воздушных сил, беспилотники запускали из районов российских городов Миллерово, Орелл, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.
Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что известно о последствиях атаки РФ на Черниговщине
Как заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в небе над Черкасской областью было уничтожено 5 российских беспилотников.
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