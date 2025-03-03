Запуск 500 шахедов одновременно. ГУР раскрыло планы России насчет эскалации войны против Украины

Россия увеличила выпуск дронов, что позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов. В планах запускать по Украине 500 дронов.
Главные тезисы
- Россия увеличила производство дронов и готовится к запуску 500 беспилотников по Украине одновременно.
- Беспилотники различных типов, включая боевые ударные и разведывательные, создают серьезную угрозу для украинской противовоздушной обороны.
- В первом полугодии Россия сможет запустить примерно 500 дронов одновременно по Украине.
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Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
Как отметил Скибицкий, россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов разных типов.
По его словам, типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки являются имитационные цели.
Фактически, это все просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где без нее.
О выпуске беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. Это Ижевск, это Елабуга, это концерн "Калашников". В настоящее время они значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов, пояснил Скибицкий.
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