Запуск 500 шахедов одновременно. ГУР раскрыло планы России насчет эскалации войны против Украины

Россия увеличила выпуск дронов, что позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов. В планах запускать по Украине 500 дронов.

ГУР раскрыло планы России по эскалации войны против Украины

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Как отметил Скибицкий, россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Если раньше, в 2023 — начале 2024 года мы знали только один "шахед", потом "Герань-1", "Герань-2" и все. На сегодняшний день спектр этих беспилотных летательных аппаратов так велик, что даже не всегда можно по пальцам одной руки пересчитать: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и другие. Вадим Скибицкий Заместитель начальника ГУР, генерал-майор

По его словам, типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки являются имитационные цели.

Фактически, это все просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где без нее.

О выпуске беспилотных летательных аппаратов на территории РФ. Это Ижевск, это Елабуга, это концерн "Калашников". В настоящее время они значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов, пояснил Скибицкий.