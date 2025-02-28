ГУР уразило передовий пункт управління армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР уразило передовий пункт управління армії РФ — відео

ГУР
дрон

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України успішно атакували ще один передовий пункт управління російських загарбників. Це сталося 26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка, що на Херсонщині.

Головні тези:

  • Атаку організували розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
  • Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України.

ГУР звітує про результати своєї роботи

26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів ― 14 армійського корпусу ЗС РФ, — повідомляє пресслужба української розвідки.

Що важливо розуміти, успішну атаку організували розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України.

Вони завдали потужного удару по силам ворога за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Боротьба триває! Слава Україні! — наголошують у ГУР.

Втрати армії РФ станом на 28 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 874 560 (+1 060) осіб,

  • танків — 10 222 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 21 234 (+17) од,

  • артилерійських систем — 23 847 (+54) од,

  • РСЗВ — 1 303 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27 274 (+172) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 38 994 (+126) од,

  • спеціальної техніки — 3 763 (+4) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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