ГУР уразило передовий пункт управління армії РФ — відео

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України успішно атакували ще один передовий пункт управління російських загарбників. Це сталося 26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка, що на Херсонщині.
Головні тези:
- Атаку організували розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
- Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України.
ГУР звітує про результати своєї роботи
Що важливо розуміти, успішну атаку організували розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України.
Вони завдали потужного удару по силам ворога за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
Втрати армії РФ станом на 28 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 874 560 (+1 060) осіб,
танків — 10 222 (+13) од,
бойових броньованих машин — 21 234 (+17) од,
артилерійських систем — 23 847 (+54) од,
РСЗВ — 1 303 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27 274 (+172) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 994 (+126) од,
спеціальної техніки — 3 763 (+4) од.
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