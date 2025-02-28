ГУР поразило передовой пункт управления армии РФ — видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины успешно атаковали еще один передовой пункт управления российских захватчиков. Это произошло 26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка, что в Херсонской области.
Главные тезисы
- Атаку организовали разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины с помощью взрывного сброса с беспилотника.
- Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины.
ГУР отчитывается о результатах своей работы
Что важно понимать, успешную атаку организовали разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины.
Они нанесли мощный удар по силам врага с помощью взрывного сброса с беспилотника.
Потери армии РФ по состоянию на 28 февраля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 874 560 (+1 060) человек,
танков — 10 222 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 21 234 (+17) ед,
артиллерийских систем — 23 847 (+54) ед,
РСЗО — 1 303 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 27 274 (+172) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 38 994 (+126) ед,
специальной техники — 3 763 (+4) ед.
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