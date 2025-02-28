ГУР поразило передовой пункт управления армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР поразило передовой пункт управления армии РФ — видео

ГУР
дрон
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Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины успешно атаковали еще один передовой пункт управления российских захватчиков. Это произошло 26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка, что в Херсонской области.

Главные тезисы

  • Атаку организовали разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины с помощью взрывного сброса с беспилотника.
  • Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины.

ГУР отчитывается о результатах своей работы

26 февраля 2025 около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов ― 14 армейского корпуса ВС РФ, — сообщает пресс-служба украинской разведки.

Что важно понимать, успешную атаку организовали разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Они нанесли мощный удар по силам врага с помощью взрывного сброса с беспилотника.

Борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают в ГУР.

Потери армии РФ по состоянию на 28 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 874 560 (+1 060) человек,

  • танков — 10 222 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 234 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 23 847 (+54) ед,

  • РСЗО — 1 303 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 27 274 (+172) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 38 994 (+126) ед,

  • специальной техники — 3 763 (+4) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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