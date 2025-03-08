ГУР атаковало нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ — источники

Ночью 8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины организовало новую мощную "бавовну" в Ленинградской области страны-агрессорки России. Беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающим мощностям врага. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.

Новая "бавовна" в Ленинградской области — все детали

Согласно данным инсайдеров в военной разведке, в ночь на 8 марта ударные украинские дроны атаковали предприятие “Киришнефтеоргсинтез” в Киришском районе Ленинградской области России.

Следует отметить, что этот вражеский объект впервые попал под удар Украины еще год назад.

Местные жители рассказали, что взрывы на российском предприятии прогремели около 06:00.

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Также известно, что в результате мощной атаки ГУР был поврежден по меньшей мере один из резервуаров на указанном объекте.

Факт удара уже подтвердил так называемый губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Последний традиционно соврал, что российская ПВО смогла отразить новое воздушное нападение Украины.

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Что важно понимать, "Кирешнефтеоргсинтез" является важным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля. Кроме того, оно участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

Несмотря на все, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее “кровеносной системы”, — подчеркнул инсайдеры Online.UA в ГУР. Поделиться