США склоняют Украину к территориальным уступкам России
Категория
Политика
Дата публикации

США склоняют Украину к территориальным уступкам России

Рубио
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Глава Госдепа США Марко Рубио утверждает, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок, а от России — сложных решений, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Главные тезисы

  • Шеф американской дипломатии до сих пор не раскрывает детали возможного мирного договора.
  • Команда Трампа не верит, что война может завершиться победой какой-либо из стран на поле боя.

Команда Трампа не верит в возможность полной деоккупации Украины

По словам шефа американской дипломатии, Киев и Москва должны быть готовы к сложным решениям для завершения войны.

С таким заявлением Марко Рубио выступил во время полета в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с украинской делегацией.

Самое важное, с чем мы уедем отсюда — это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, так же, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы покончить с этим "конфликтом" или по крайней мере приостановить его каким-то образом.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Тем не менее, американский дипломат не захотел раскрывать детали потенциального мирного договора.

Он продолжает уверять, что на поле боя ни одна из стран не сможет победить.

По словам Рубио, у армии РФ нет сил, чтобы завоевать всю Украину, а ВСУ якобы не удастся освободить всю оккупированную врагом территорию в ближайшие несколько лет.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США уже готовят импичмент Трампа — видео
Трамп
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Сотни дронов сразу атаковали разные регионы России — видео
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО Украины уничтожили российскую баллистическую ракету Искандер-М
Воздушные Силы ВСУ
ППО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?