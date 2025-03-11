США склоняют Украину к территориальным уступкам России

Глава Госдепа США Марко Рубио утверждает, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок, а от России — сложных решений, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Команда Трампа не верит в возможность полной деоккупации Украины

По словам шефа американской дипломатии, Киев и Москва должны быть готовы к сложным решениям для завершения войны.

С таким заявлением Марко Рубио выступил во время полета в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с украинской делегацией.

Самое важное, с чем мы уедем отсюда — это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, так же, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы покончить с этим "конфликтом" или по крайней мере приостановить его каким-то образом. Марк Рубио Глава Госдепа США

Тем не менее, американский дипломат не захотел раскрывать детали потенциального мирного договора.

Он продолжает уверять, что на поле боя ни одна из стран не сможет победить.

По словам Рубио, у армии РФ нет сил, чтобы завоевать всю Украину, а ВСУ якобы не удастся освободить всю оккупированную врагом территорию в ближайшие несколько лет.