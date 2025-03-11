США склоняют Украину к территориальным уступкам России

Глава Госдепа США Марко Рубио утверждает, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок, а от России — сложных решений, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь.
Главные тезисы
- Шеф американской дипломатии до сих пор не раскрывает детали возможного мирного договора.
- Команда Трампа не верит, что война может завершиться победой какой-либо из стран на поле боя.
Команда Трампа не верит в возможность полной деоккупации Украины
По словам шефа американской дипломатии, Киев и Москва должны быть готовы к сложным решениям для завершения войны.
С таким заявлением Марко Рубио выступил во время полета в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с украинской делегацией.
Тем не менее, американский дипломат не захотел раскрывать детали потенциального мирного договора.
Он продолжает уверять, что на поле боя ни одна из стран не сможет победить.
По словам Рубио, у армии РФ нет сил, чтобы завоевать всю Украину, а ВСУ якобы не удастся освободить всю оккупированную врагом территорию в ближайшие несколько лет.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-