Трамп публично унизил Путина и анонсировал "очень важные" события
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Трамп публично унизил Путина и анонсировал "очень важные" события

Трамп
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Источник:  Forbes

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, у российского диктатора Владимира Путина больше не осталось карт для переговоров по завершению войны. Что важно понимать, несколько дней назад президент США утверждал, что они все-таки есть.

Главные тезисы

  • В Саудовской Аравии могут произойти важные события в ходе переговоров Украины и США.
  • Последние заявления указывают на изменение риторики Трампа по отношению к России.

Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны

Американский лидер еще раз подчеркнул, что настроен покончить с российско-украинской войной.

Однако неожиданно для всех он изменил свою публичную позицию по отношению к России и диктатору Путину, фактически унизив страну-агрессору РФ.

Знаете, я говорил, что у них (у Украины — ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт. Что вам нужно сделать — это заключить сделку и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, он питает надежду, что во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии удастся добиться "хорошего результата".

Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии. Я считаю, что некоторые очень важные события могут произойти на этой неделе.

По мнению Трампа, команда украинского лидера Владимира Зеленского подпишет с США соглашение о ископаемых.

Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность снятия паузы в предоставлении Украине разведывательных данных.

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