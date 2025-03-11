Трамп публично унизил Путина и анонсировал "очень важные" события

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, у российского диктатора Владимира Путина больше не осталось карт для переговоров по завершению войны. Что важно понимать, несколько дней назад президент США утверждал, что они все-таки есть.
Главные тезисы
- В Саудовской Аравии могут произойти важные события в ходе переговоров Украины и США.
- Последние заявления указывают на изменение риторики Трампа по отношению к России.
Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны
Американский лидер еще раз подчеркнул, что настроен покончить с российско-украинской войной.
Однако неожиданно для всех он изменил свою публичную позицию по отношению к России и диктатору Путину, фактически унизив страну-агрессору РФ.
По словам главы Белого дома, он питает надежду, что во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии удастся добиться "хорошего результата".
По мнению Трампа, команда украинского лидера Владимира Зеленского подпишет с США соглашение о ископаемых.
Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность снятия паузы в предоставлении Украине разведывательных данных.
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