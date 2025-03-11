Начались переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — видео
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Начались переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — видео

МИД Украины
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии – что известно
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11 марта в 11:00 стартовали переговоры украинской и американской делегации в Саудовской Аравии. В ходе них стороны обсудят подписание соглашения о ископаемых и завершение войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Глава МИД Украины выразил надежду на конструктивный разговор с общими результатами для мира и двустороннего сотрудничества.
  • В составе украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии находятся действующие министры и представители военных структур.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — что известно

В преддверии переговора прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, украинские власти очень долго и активно готовились к важной дипломатической неделе, которая началась 10 марта.

Дипломат добавил, что речь идет о визите главы государства Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и встречу украинской и американской делегаций.

Ожидаем конструктивного разговора с взаимовыгодными результатами для мира и двустороннего сотрудничества.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Недавно Владимир Зеленский состав делегации на новые переговоры с США:

  • глава Офиса президента Андрей Ермак,

  • министр иностранных дел Андрей Сибига,

  • министр обороны Рустем Умеров

  • экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

После моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой, подчеркнул президент Украины.

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