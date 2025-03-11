Начались переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — видео

11 марта в 11:00 стартовали переговоры украинской и американской делегации в Саудовской Аравии. В ходе них стороны обсудят подписание соглашения о ископаемых и завершение войны России против Украины.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — что известно

В преддверии переговора прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, украинские власти очень долго и активно готовились к важной дипломатической неделе, которая началась 10 марта.

Дипломат добавил, что речь идет о визите главы государства Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и встречу украинской и американской делегаций.

Ожидаем конструктивного разговора с взаимовыгодными результатами для мира и двустороннего сотрудничества. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Недавно Владимир Зеленский состав делегации на новые переговоры с США:

глава Офиса президента Андрей Ермак,

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеров

экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.