Начались переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — видео

11 марта в 11:00 стартовали переговоры украинской и американской делегации в Саудовской Аравии. В ходе них стороны обсудят подписание соглашения о ископаемых и завершение войны России против Украины.
Главные тезисы
- Глава МИД Украины выразил надежду на конструктивный разговор с общими результатами для мира и двустороннего сотрудничества.
- В составе украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии находятся действующие министры и представители военных структур.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — что известно
В преддверии переговора прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, украинские власти очень долго и активно готовились к важной дипломатической неделе, которая началась 10 марта.
Дипломат добавил, что речь идет о визите главы государства Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и встречу украинской и американской делегаций.
Недавно Владимир Зеленский состав делегации на новые переговоры с США:
глава Офиса президента Андрей Ермак,
министр иностранных дел Андрей Сибига,
министр обороны Рустем Умеров
экс-командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.
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