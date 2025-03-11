Новые переговоры Украины и США — появилась первая реакция России

Официальная Москва утверждает, что команда президента США Дональда Трампа каким-то образом проинформирует Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Как в России комментируют переговоры в Саудовской Аравии

С заявлением по этому поводу уже выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможности встречи российского диктатора Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа.

Сегодня будут контакты в Джидде американско-украинские. Каким-то образом американская сторона, занимающаяся поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас… Мы своевременно сообщим вам, когда это будет сделано. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Кроме того, спикер Путина призвал россиян преждевременно не радоваться тому, что Трамп сокращает помощь для Украины.

Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск выключит свои системы связи, и у нас все получится. Поделиться

По словам Песков, у Украины есть еще очень много оружия, чтобы продолжать войну и сдерживать российскую агрессию.