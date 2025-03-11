Новые переговоры Украины и США — появилась первая реакция России

Официальная Москва утверждает, что команда президента США Дональда Трампа каким-то образом проинформирует Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Спикер Кремля комментирует возможные последствия американо-украинских переговоров.
- Песков призывает россиян не радоваться сокращению американской помощи для Украины.
Как в России комментируют переговоры в Саудовской Аравии
С заявлением по этому поводу уже выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможности встречи российского диктатора Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа.
Кроме того, спикер Путина призвал россиян преждевременно не радоваться тому, что Трамп сокращает помощь для Украины.
По словам Песков, у Украины есть еще очень много оружия, чтобы продолжать войну и сдерживать российскую агрессию.
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