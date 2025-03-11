Команда президента США Дональда Трампа выступает против жестких формулировок в заявлениях "Группы семи". Белый дом цинично утверждает, что они могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины к мирным переговорам.

Штаты давят на союзников в "Большой семерке"

Об этом сообщил глава Госдепа США Марко Рубио. Что важно понимать, 12-14 марта главы МИД стран-членов G7 соберутся на встречу в канадском Квебеке.

Официальная Оттава изначально рассчитывала на то, что "Группа семи" согласует совместное заявление — от войны в Украине до Ближнего Востока и Китая.

Речь также шла о второй декларации, в которой будут изложены усилия G7 по противодействию так называемому "теневому флоту" России.

Однако, как удалось узнать СМИ, согласование полного текста коммюнике на этот раз оказалось очень сложным, и некоторые из них опасаются, что компромисс может быть не найден.

Команда Дональда Трампа сделала все возможное, чтобы исключить упоминания о санкциях и войне России в Украине, одновременно требуя более жестких формулировок по Китаю.

Что важно понимать, недавно сразу три дипломата заявили, что Соединенные Штаты также выступают против отдельного заявления относительно "теневого флота" России.