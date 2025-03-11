Команда президента США Дональда Трампа выступает против жестких формулировок в заявлениях "Группы семи". Белый дом цинично утверждает, что они могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины к мирным переговорам.
Главные тезисы
- Трамп пытается добиться принятия все большего количества решений, выгодных Кремлю.
- Некоторые члены G7 пытаются противостоять США.
Штаты давят на союзников в "Большой семерке"
Об этом сообщил глава Госдепа США Марко Рубио. Что важно понимать, 12-14 марта главы МИД стран-членов G7 соберутся на встречу в канадском Квебеке.
Официальная Оттава изначально рассчитывала на то, что "Группа семи" согласует совместное заявление — от войны в Украине до Ближнего Востока и Китая.
Речь также шла о второй декларации, в которой будут изложены усилия G7 по противодействию так называемому "теневому флоту" России.
Однако, как удалось узнать СМИ, согласование полного текста коммюнике на этот раз оказалось очень сложным, и некоторые из них опасаются, что компромисс может быть не найден.
Команда Дональда Трампа сделала все возможное, чтобы исключить упоминания о санкциях и войне России в Украине, одновременно требуя более жестких формулировок по Китаю.
Что важно понимать, недавно сразу три дипломата заявили, что Соединенные Штаты также выступают против отдельного заявления относительно "теневого флота" России.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-