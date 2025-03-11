Команда президента США Дональда Трампа виступає проти жорстких формулювань у заявах “Групи семи”. Білий дім цинічно стверджує, що вони нібито можуть зашкодити їхнім зусиллям з залучення Росії та України до мирних перемовин.
Головні тези:
- Трамп намагається добитися ухвалення дедалі більшої кількості рішень, які вигідні Кремлю.
- Деякі члени G7 намагаються протистояти США.
Штати тиснуть на союзників у “Великій сімці”
Про це повідомив очільник Держдепу США Марко Рубіо. Що важливо розуміти, 12-14 березня глави МЗС країн-членів G7 зберуться на зустріч в канадському Квебеку.
Офіційна Оттава від самого початку розраховувала на те, що "Група семи" узгодить спільну заяву — від війни в Україні до Близького Сходу і Китаю.
Також йшлося про другу декларацію, в якій буде викладено зусилля G7 щодо протидії так званому "тіньового флоту" Росії.
Проте, як вдалося дізнатися ЗМІ, узгодження повного тексту комюніке цього разу виявилося дуже складним, і деякі з них побоюються, що компроміс може бути не знайдений.
Команда Дональда Трампа зробила усе можливе, щоб вилучити згадки про санкції та війну Росії в Україні, водночас вимагаючи більш жорстких формулювань щодо Китаю.
Що важливо розуміти, нещодавно одразу 3 дипломати заявили, що Сполучені Штати також виступають проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.
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