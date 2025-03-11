США намагаються змінити політику G7 щодо Росії
Категорія
Економіка
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США намагаються змінити політику G7 щодо Росії

Трамп
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Джерело:  Reuters

Команда президента США Дональда Трампа виступає проти жорстких формулювань у заявах “Групи семи”. Білий дім цинічно стверджує, що вони нібито можуть зашкодити їхнім зусиллям з залучення Росії та України до мирних перемовин.

Головні тези:

  • Трамп намагається добитися ухвалення дедалі більшої кількості рішень, які вигідні Кремлю.
  • Деякі члени G7 намагаються протистояти США.

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Про це повідомив очільник Держдепу США Марко Рубіо. Що важливо розуміти, 12-14 березня глави МЗС країн-членів G7 зберуться на зустріч в канадському Квебеку.

Офіційна Оттава від самого початку розраховувала на те, що "Група семи" узгодить спільну заяву — від війни в Україні до Близького Сходу і Китаю.

Також йшлося про другу декларацію, в якій буде викладено зусилля G7 щодо протидії так званому "тіньового флоту" Росії.

Проте, як вдалося дізнатися ЗМІ, узгодження повного тексту комюніке цього разу виявилося дуже складним, і деякі з них побоюються, що компроміс може бути не знайдений.

Команда Дональда Трампа зробила усе можливе, щоб вилучити згадки про санкції та війну Росії в Україні, водночас вимагаючи більш жорстких формулювань щодо Китаю.

Що важливо розуміти, нещодавно одразу 3 дипломати заявили, що Сполучені Штати також виступають проти окремої заяви щодо "тіньового флоту" Росії.

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