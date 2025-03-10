Угорщина знову відмовляється голосувати за санкції ЄС проти Росії — які перспективи

Угорщина знову не погодилася продовжити частину санкцій Європейського Союзу проти Росії (індивідуальні санкції), термін яких завершується 15 березня, під час засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ) у Брюсселі 10 березня.

Угорщина знову блокує антиросійські санкції ЄС

Про це повідомили кілька дипломатів держав Євросоюзу, обізнані з результатами перемовин, на умовах анонімності.

За результатами засідання послів ЄС дипломати розповіли, що Угорщина відмовляється голосувати за санкції проти РФ, подовження яких вимагає одностайного затвердження усіма державами Євросоюзу до 15 березня включно.

Обговорення індивідуальних санкцій триває, і поки що згоди не досягнуто, — заявив один з дипломатів.

Варто уточнити, що посли ЄС мають ухвалити рішення про продовження санкцій, що стосуються "режиму територіальної цілісності України", які справді діють до 15 березня 2025 року та стосуються понад 2400 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

Інший дипломат додав, що Угорщина є наразі єдиною державою, яка не погоджується на продовження цього режиму санкцій: усі інші 26 членів ЄС підтримують це.

Ще один дипломат ЄС повідомив, що "якщо санкції не продовжать до 15 березня, вони припинять діяти".

Але усі обізнані особи висловили сподівання, що Угорщина, "як завжди траплялося раніше, в останній момент погодиться на продовження санкцій проти Росії". Поширити

Наступне засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ), яке буде обговорювати питання продовження санкцій проти РФ, відбудеться у Брюсселі 12 березня.