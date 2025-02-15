Вступ України в ЄС. Угорщина блокує початок переговорів
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Вступ України в ЄС. Угорщина блокує початок переговорів

Оран
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Джерело:  RMF 24

Як вдалося дізнатися журналістам, команда угорського лідера Віктора Орбана заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Основи", який стосується верховенства права.

Головні тези:

  • Варшава уже представила умови відкриття кластеру, які повинні надіслати Україні.
  • Влада Угорщини вимагає від Києва ще один план щодо захисту національних меншин.

Угорщина знову перешкоджає Україні на європейській арені

Про ситуацію, що склалася, розповів журналістам європейський дипломат — він говорив на умовах анонімності.

За словами останнього,14 лютого Польща офіційно представила документ з умовами відкриття кластеру "Основи", який планують незабаром надіслати Україні.

Що важливо розуміти, мовиться про підготовку та ухвалення двох дорожніх карт.

Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша — реформи державного управління. Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідна одностайність.

Інсайдер журналістів повідомив, що лише команда проросійського політика Віктора Орбана виступила проти ухвалення цього листа.

На цьому тлі влада Угорщини почала вимагати, щоб Київ представив ще й план захисту національних меншин.

Анонімне джерело попереджає, що це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні.

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