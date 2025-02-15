Вступ України в ЄС. Угорщина блокує початок переговорів

Як вдалося дізнатися журналістам, команда угорського лідера Віктора Орбана заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Основи", який стосується верховенства права.

Угорщина знову перешкоджає Україні на європейській арені

Про ситуацію, що склалася, розповів журналістам європейський дипломат — він говорив на умовах анонімності.

За словами останнього,14 лютого Польща офіційно представила документ з умовами відкриття кластеру "Основи", який планують незабаром надіслати Україні.

Що важливо розуміти, мовиться про підготовку та ухвалення двох дорожніх карт.

Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша — реформи державного управління. Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідна одностайність. Поширити

Інсайдер журналістів повідомив, що лише команда проросійського політика Віктора Орбана виступила проти ухвалення цього листа.

На цьому тлі влада Угорщини почала вимагати, щоб Київ представив ще й план захисту національних меншин.

Анонімне джерело попереджає, що це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні.