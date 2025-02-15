Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует начало переговоров

Как удалось узнать журналистам, команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе "Основы", который касается верховенства права.
Главные тезисы
- Варшава уже представила условия открытия кластера, которые должны прислать Украине.
- Власти Венгрии требуют от Киева еще одного плана по защите национальных меньшинств.
Венгрия снова препятствует Украине на европейской арене
О сложившейся ситуации рассказал журналистам европейский дипломат — он говорил на условиях анонимности.
По словам последнего, 14 февраля Польша официально представила документ с условиями открытия кластера "Основы", который планируют вскоре отправить Украине.
Что важно понимать, речь идет о подготовке и принятии двух дорожных карт.
Инсайдер журналистов сообщил, что только команда пророссийского политика Виктора Орбана выступила против принятия этого письма.
На этом фоне власти Венгрии потребовали, чтобы Киев представил еще и план защиты национальных меньшинств.
Анонимный источник предупреждает, что это может привести к блокированию открытия первого кластера переговоров в апреле.
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