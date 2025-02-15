Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует начало переговоров

Как удалось узнать журналистам, команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе "Основы", который касается верховенства права.

Венгрия снова препятствует Украине на европейской арене

О сложившейся ситуации рассказал журналистам европейский дипломат — он говорил на условиях анонимности.

По словам последнего, 14 февраля Польша официально представила документ с условиями открытия кластера "Основы", который планируют вскоре отправить Украине.

Что важно понимать, речь идет о подготовке и принятии двух дорожных карт.

Одна из них должна касаться плана реформ в сфере верховенства права, а другая реформы государственного управления. Текст письма получил широкую поддержку стран ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единодушие. Поделиться

Инсайдер журналистов сообщил, что только команда пророссийского политика Виктора Орбана выступила против принятия этого письма.

На этом фоне власти Венгрии потребовали, чтобы Киев представил еще и план защиты национальных меньшинств.

Анонимный источник предупреждает, что это может привести к блокированию открытия первого кластера переговоров в апреле.