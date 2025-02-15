Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует начало переговоров
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Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует начало переговоров

Орбан
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Источник:  RMF 24

Как удалось узнать журналистам, команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе "Основы", который касается верховенства права.

Главные тезисы

  • Варшава уже представила условия открытия кластера, которые должны прислать Украине.
  • Власти Венгрии требуют от Киева еще одного плана по защите национальных меньшинств.

Венгрия снова препятствует Украине на европейской арене

О сложившейся ситуации рассказал журналистам европейский дипломат — он говорил на условиях анонимности.

По словам последнего, 14 февраля Польша официально представила документ с условиями открытия кластера "Основы", который планируют вскоре отправить Украине.

Что важно понимать, речь идет о подготовке и принятии двух дорожных карт.

Одна из них должна касаться плана реформ в сфере верховенства права, а другая реформы государственного управления. Текст письма получил широкую поддержку стран ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единодушие.

Инсайдер журналистов сообщил, что только команда пророссийского политика Виктора Орбана выступила против принятия этого письма.

На этом фоне власти Венгрии потребовали, чтобы Киев представил еще и план защиты национальных меньшинств.

Анонимный источник предупреждает, что это может привести к блокированию открытия первого кластера переговоров в апреле.

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