Гарантії та військова допомога Україні. Угорщина заблокувала резолюцію ЄС

Угорщина заблокувала проєкт майбутнього документа ЄС, який передбачав гарантії безпеки для України та новий пакет військової допомоги.
Головні тези:
- Угорщина заблокувала резолюцію ЄС щодо України, яка передбачала гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги.
- Рішення Угорщини стало частиною розбіжностей серед країн ЄС у підтримці України в умовах війни.
- Прем'єр-міністр Словаччини відмовився від подальшої фінансової та військової допомоги Україні, виступаючи проти політики “мир через силу”.
Угорщина заблокувала резолюцію ЄС щодо України
На зустрічі послів ЄС у п'ятницю Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосується України, який містив формулювання про гарантії безпеки, які Європейський Союз може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги.
Це рішення стало частиною ширшої розбіжності серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України в умовах війни.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зі свого боку заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової допомоги Україні.
Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому закликав до прямих переговорів між ЄС та Росією для досягнення припинення вогню в Україні.
Орбан також запропонував заблокувати ухвалення висновків Європейської ради щодо України.
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