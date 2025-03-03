Гарантії та військова допомога Україні. Угорщина заблокувала резолюцію ЄС
Категорія
Політика
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Гарантії та військова допомога Україні. Угорщина заблокувала резолюцію ЄС

ЄС
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Джерело:  Politico

Угорщина заблокувала проєкт майбутнього документа ЄС, який передбачав гарантії безпеки для України та новий пакет військової допомоги.

Головні тези:

  • Угорщина заблокувала резолюцію ЄС щодо України, яка передбачала гарантії безпеки та новий пакет військової допомоги.
  • Рішення Угорщини стало частиною розбіжностей серед країн ЄС у підтримці України в умовах війни.
  • Прем'єр-міністр Словаччини відмовився від подальшої фінансової та військової допомоги Україні, виступаючи проти політики “мир через силу”.

Угорщина заблокувала резолюцію ЄС щодо України

На зустрічі послів ЄС у п'ятницю Угорщина заблокувала проєкт тексту, що стосується України, який містив формулювання про гарантії безпеки, які Європейський Союз може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги.

Це рішення стало частиною ширшої розбіжності серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України в умовах війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зі свого боку заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової допомоги Україні.

Він також відкинув так званий "мир через силу", який, на його думку, є нереалістичною політикою.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому закликав до прямих переговорів між ЄС та Росією для досягнення припинення вогню в Україні.

Орбан також запропонував заблокувати ухвалення висновків Європейської ради щодо України.

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