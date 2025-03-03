Гарантии и военная помощь Украине. Венгрия заблокировала резолюцию ЕС

Венгрия заблокировала проект будущего документа ЕС, который предусматривал гарантию безопасности для Украины и новый пакет военной помощи.
Главные тезисы
- Венгрия заблокировала проект резолюции ЕС, который предполагал гарантии безопасности для Украины и новый пакет военной помощи, вызвав разногласия среди стран Европейского союза.
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил прямые переговоры между ЕС и Россией для урегулирования войны России против Украины.
Венгрия заблокировала резолюцию ЕС по Украине
На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия заблокировала проект текста, касающийся Украины, содержавшего формулировки о гарантиях безопасности, которые Европейский Союз может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи.
Это решение стало частью более широкого разногласия среди стран ЕС относительно подхода к поддержке Украины в условиях войны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной помощи Украине.
Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти, в котором призвал к прямым переговорам между ЕС и Россией для достижения прекращения огня в Украине.
Орбан также предложил заблокировать принятие выводов Европейского совета по Украине.
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