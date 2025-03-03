Гарантии и военная помощь Украине. Венгрия заблокировала резолюцию ЕС

Венгрия заблокировала проект будущего документа ЕС, который предусматривал гарантию безопасности для Украины и новый пакет военной помощи.

Венгрия заблокировала резолюцию ЕС по Украине

На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия заблокировала проект текста, касающийся Украины, содержавшего формулировки о гарантиях безопасности, которые Европейский Союз может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи.

Это решение стало частью более широкого разногласия среди стран ЕС относительно подхода к поддержке Украины в условиях войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной помощи Украине.

Он также отверг так называемый "мир через силу", который, по его мнению, нереалистическая политика. Поделиться

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти, в котором призвал к прямым переговорам между ЕС и Россией для достижения прекращения огня в Украине.