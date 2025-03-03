Гарантии и военная помощь Украине. Венгрия заблокировала резолюцию ЕС
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Гарантии и военная помощь Украине. Венгрия заблокировала резолюцию ЕС

ЕС
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Источник:  Politico

Венгрия заблокировала проект будущего документа ЕС, который предусматривал гарантию безопасности для Украины и новый пакет военной помощи.

Главные тезисы

  • Венгрия заблокировала проект резолюции ЕС, который предполагал гарантии безопасности для Украины и новый пакет военной помощи, вызвав разногласия среди стран Европейского союза.
  • Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил прямые переговоры между ЕС и Россией для урегулирования войны России против Украины.

Венгрия заблокировала резолюцию ЕС по Украине

На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия заблокировала проект текста, касающийся Украины, содержавшего формулировки о гарантиях безопасности, которые Европейский Союз может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи.

Это решение стало частью более широкого разногласия среди стран ЕС относительно подхода к поддержке Украины в условиях войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны заявил, что его страна откажется от дальнейшей финансовой или военной помощи Украине.

Он также отверг так называемый "мир через силу", который, по его мнению, нереалистическая политика.

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти, в котором призвал к прямым переговорам между ЕС и Россией для достижения прекращения огня в Украине.

Орбан также предложил заблокировать принятие выводов Европейского совета по Украине.

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