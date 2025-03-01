Что немедленно нужно сделать ЕС для помощи Украине — предложение Науседы
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Политика
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Что немедленно нужно сделать ЕС для помощи Украине — предложение Науседы

Науседа
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Источник:  online.ua

Президент Литвы Гитанас Науседа перечислил три немедленных шага, которые Евросоюз должен сделать для увеличения помощи Украине.

Главные тезисы

  • Использование замороженных российских активов для поддержки украинских военных — один из приоритетных шагов для оказания скорой помощи Украине.
  • Выделение дополнительной помощи в размере 20 миллиардов евро на оборону — одно из важных предложений от президента Литвы для увеличения помощи Украине.
  • Укрепление оборонной промышленности и инвестирование стран-членов ЕС в оборону — ключевые аспекты, которые следует рассмотреть для поддержки в контексте конфликта.

Науседа предлагает конкретные шаги экспресс-помощи ЕС Украине

Свой призыв он выразил в соцсети Х.

Во-первых, по отношению к Украине: немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных. Предоставить 20 миллиардов евро дополнительной помощи на оборону, как предлагает (глава Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляен. Обсудить вопросы европейских миротворческих сил.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

Президент Литвы также перечислил действия, которые должен совершить и сам Евросоюз для себя.

Во-вторых, в отношении ЕС: Страны-члены будут инвестировать больше в оборону. Значительно укрепить нашу оборонную промышленность. Больше средств для портфолио (еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс — ред.) Кубилюса. Совместные проекты с Великобританией и Норвегией.

Науседа отметил, что обсудит эти вопросы 2 марта с главой британского правительства Киром Стармером и 4 марта с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони.

На специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения, подытожил он.

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