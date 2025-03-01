Что немедленно нужно сделать ЕС для помощи Украине — предложение Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа перечислил три немедленных шага, которые Евросоюз должен сделать для увеличения помощи Украине.

Науседа предлагает конкретные шаги экспресс-помощи ЕС Украине

Свой призыв он выразил в соцсети Х.

Во-первых, по отношению к Украине: немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных. Предоставить 20 миллиардов евро дополнительной помощи на оборону, как предлагает (глава Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляен. Обсудить вопросы европейских миротворческих сил. Гитанос Науседа Президент Литвы

Президент Литвы также перечислил действия, которые должен совершить и сам Евросоюз для себя.

Во-вторых, в отношении ЕС: Страны-члены будут инвестировать больше в оборону. Значительно укрепить нашу оборонную промышленность. Больше средств для портфолио (еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс — ред.) Кубилюса. Совместные проекты с Великобританией и Норвегией. Поделиться

Europe must act swiftly now.



First, on Ukraine:

- Use frozen Russian assets immediately to support Ukraine's military;

- Provide €20bn in additional defense aid, as proposed by @vonderleyen;

- Discuss a European peacemaker force.



Second, on the EU:

- Member states to invest… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 1, 2025

Науседа отметил, что обсудит эти вопросы 2 марта с главой британского правительства Киром Стармером и 4 марта с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони.