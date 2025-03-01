Что немедленно нужно сделать ЕС для помощи Украине — предложение Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа перечислил три немедленных шага, которые Евросоюз должен сделать для увеличения помощи Украине.
Главные тезисы
- Использование замороженных российских активов для поддержки украинских военных — один из приоритетных шагов для оказания скорой помощи Украине.
- Выделение дополнительной помощи в размере 20 миллиардов евро на оборону — одно из важных предложений от президента Литвы для увеличения помощи Украине.
- Укрепление оборонной промышленности и инвестирование стран-членов ЕС в оборону — ключевые аспекты, которые следует рассмотреть для поддержки в контексте конфликта.
Науседа предлагает конкретные шаги экспресс-помощи ЕС Украине
Свой призыв он выразил в соцсети Х.
Президент Литвы также перечислил действия, которые должен совершить и сам Евросоюз для себя.
Europe must act swiftly now.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 1, 2025
First, on Ukraine:
- Use frozen Russian assets immediately to support Ukraine's military;
- Provide €20bn in additional defense aid, as proposed by @vonderleyen;
- Discuss a European peacemaker force.
Second, on the EU:
- Member states to invest…
Науседа отметил, что обсудит эти вопросы 2 марта с главой британского правительства Киром Стармером и 4 марта с премьер-министром Италии Джорджой Мэлони.
На специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения, подытожил он.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-