Президент Литвы Науседа разработал для Европы план поддержки Украины

Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Достаточно разговоров — пора действовать, — подчеркнул Науседа.

Он уточнил, что поддержка Украины предусматривает:

Реальные гарантии безопасности для Украины — членство в НАТО должно оставаться на "столе".

Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны сохраняться до тех пор, пока агрессия не прекратится.

Срочное финансирование для производства вооружений и 10 млрд. евро для оборонной промышленности Украины.

Удаление замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт.