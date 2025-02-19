Президент Литвы Науседа разработал для Европы план поддержки Украины
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Политика
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Президент Литвы Науседа разработал для Европы план поддержки Украины

Науседа
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Источник:  online.ua

Президент Литвы Гитанас Науседа создал план поддержки Украины для Европы. В частности, этот документ предусматривает гарантии безопасности для Украины.

Главные тезисы

  • План поддержки Украины от президента Литвы включает гарантии безопасности и наказание России за военные преступления.
  • Документ предусматривает срочное финансирование для производства вооружений и значительные средства для оборонной промышленности Украины.
  • Президент Науседа подчеркнул важность действий для укрепления безопасности Европы через ускоренное вступление Украины в ЕС.

Литва предлагает план поддержки Украины

Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Достаточно разговоров — пора действовать, — подчеркнул Науседа.

Он уточнил, что поддержка Украины предусматривает:

  1. Реальные гарантии безопасности для Украины — членство в НАТО должно оставаться на "столе".

  2. Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны сохраняться до тех пор, пока агрессия не прекратится.

  3. Срочное финансирование для производства вооружений и 10 млрд. евро для оборонной промышленности Украины.

  4. Удаление замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт.

  5. Ускоренное вступление Украины в ЕС — до 2030 года.

Президент Литвы обратил внимание, что безопасность Украины — это часть европейской безопасности.

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