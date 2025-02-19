Президент Литвы Науседа разработал для Европы план поддержки Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа создал план поддержки Украины для Европы. В частности, этот документ предусматривает гарантии безопасности для Украины.
Главные тезисы
- План поддержки Украины от президента Литвы включает гарантии безопасности и наказание России за военные преступления.
- Документ предусматривает срочное финансирование для производства вооружений и значительные средства для оборонной промышленности Украины.
- Президент Науседа подчеркнул важность действий для укрепления безопасности Европы через ускоренное вступление Украины в ЕС.
Литва предлагает план поддержки Украины
Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Достаточно разговоров — пора действовать, — подчеркнул Науседа.
We must act now to support Ukraine and boost Europe's security. No more talk shops — time for action.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 19, 2025
- Real security guarantees for Ukraine — NATO membership must stay on the table.
— Russia must be held accountable for war crimes, and sanctions must stay until aggression… pic.twitter.com/TbY9awqcbW
Он уточнил, что поддержка Украины предусматривает:
Реальные гарантии безопасности для Украины — членство в НАТО должно оставаться на "столе".
Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны сохраняться до тех пор, пока агрессия не прекратится.
Срочное финансирование для производства вооружений и 10 млрд. евро для оборонной промышленности Украины.
Удаление замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт.
Ускоренное вступление Украины в ЕС — до 2030 года.
Президент Литвы обратил внимание, что безопасность Украины — это часть европейской безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-