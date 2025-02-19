Президент Литви Науседа розробив для Європи план підтримки України

Президент Литви Гітанас Науседа створив план підтримки України для Європи. Зокрема цей документ передбачає гарантії безпеки для України.
Головні тези:
- Президент Литви Гітанас Науседа розробив план підтримки України для Європи.
- План передбачає реальні гарантії безпеки для України, покарання Росії за воєнні злочини та фінансову підтримку для оборонної промисловості.
- Президент наголосив на важливості дій для підтримки України та зміцнення безпеки Європи, зокрема через прискорений вступ до ЄС.
Литва пропонує план підтримки України
Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок — час діяти, — наголосив Науседа.
We must act now to support Ukraine and boost Europe's security. No more talk shops — time for action.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 19, 2025
- Real security guarantees for Ukraine — NATO membership must stay on the table.
— Russia must be held accountable for war crimes, and sanctions must stay until aggression… pic.twitter.com/TbY9awqcbW
Він уточнив, що підтримка України передбачає:
Реальні гарантії безпеки для України — членство в НАТО має залишатися на "столі".
Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться.
Термінове фінансування для виробництва озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України.
Вилучення заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт.
Прискорений вступ України до ЄС — до 2030 року.
Президент Литви звернув увагу, що безпека України — це частина європейської безпеки.
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