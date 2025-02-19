Президент Литви Науседа розробив для Європи план підтримки України
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Литви Науседа розробив для Європи план підтримки України

Науседа
Джерело:  online.ua

Президент Литви Гітанас Науседа створив план підтримки України для Європи. Зокрема цей документ передбачає гарантії безпеки для України.

Головні тези:

  • Президент Литви Гітанас Науседа розробив план підтримки України для Європи.
  • План передбачає реальні гарантії безпеки для України, покарання Росії за воєнні злочини та фінансову підтримку для оборонної промисловості.
  • Президент наголосив на важливості дій для підтримки України та зміцнення безпеки Європи, зокрема через прискорений вступ до ЄС.

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Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок — час діяти, — наголосив Науседа.

Він уточнив, що підтримка України передбачає:

  1. Реальні гарантії безпеки для України — членство в НАТО має залишатися на "столі".

  2. Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться.

  3. Термінове фінансування для виробництва озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України.

  4. Вилучення заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт.

  5. Прискорений вступ України до ЄС — до 2030 року.

Президент Литви звернув увагу, що безпека України — це частина європейської безпеки.

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